أسعار الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024: استقرار ملحوظ في الأسواق المحلية والعالمية

واصلت أسعار الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 استقرارها في الأسواق المحلية والعالمية لليوم الثالث على التوالي، بعد تراجع كبير شهده سعر المعدن النفيس يوم الجمعة الماضي، حيث انخفض سعر الذهب عيار 21 بمقدار 70 جنيهًا.

أسعار الذهب في السوق المحلية

وفقًا لآخر تحديثات أعلنتها الشعبة العامة للذهب، جاءت أسعار الذهب كالتالي:

1. سعر الذهب عيار 24

استقر عند 4258.71 جنيهًا للجرام.

2. سعر الذهب عيار 21

وهو الأكثر تداولًا في السوق المصرية، سجل 3750 جنيهًا للجرام.

3. سعر الذهب عيار 18

بلغ سعره 3214.29 جنيهًا للجرام.

4. سعر الجنيه الذهب

استقر عند 30300 جنيه، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.

أسعار الذهب عالميًا بالدولار

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم 2623 دولارًا للأوقية، ما يعكس استقرارًا في حركة التداولات الدولية.

تحليل السوق

محليًا: شهد السوق المصري استقرارًا ملحوظًا في أسعار الذهب على مدار الأيام الثلاثة الماضية، مدفوعًا بثبات العوامل المؤثرة مثل العرض والطلب في السوق المحلية.

شهد السوق المصري استقرارًا ملحوظًا في أسعار الذهب على مدار الأيام الثلاثة الماضية، مدفوعًا بثبات العوامل المؤثرة مثل العرض والطلب في السوق المحلية. عالميًا: ساهمت حالة الهدوء النسبي في الأسواق الدولية واستقرار أسعار الدولار في بقاء سعر الذهب دون تغير كبير.

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