محافظ أسيوط يوجه برفع درجة الإستعداد بالوحدات المحلية تحسبا لتقلبات الشتاء



وجه اللواء دكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط برفع درجة الإستعداد بكافة الوحدات المحلية للمراكز والأحياء والقطاعات المختلفة تحسبًا للتقلبات الجوية وذلك بالوقوف على مدى عمل وتشغيل المعدات والسيارات أولًا بأول مشيرًا إلى ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة وإصلاح وصيانة المعدات المعطلة فورًا بورشة السيارات والإستفادة منها وتنمية الموارد الذاتية حفاظًا على المال العام.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز أسيوط برئاسة اللواء محمد عزت رئيس المركز قد قامت بمتابعة معدات وسيارات الحملة الميكانيكية ومراجعة كافة المعدات والسيارات وبيان مدى كفاءتها وعمل صيانه لها وذلك للاستعداد التام لمواجهة الأزمات واستعدادًا لتقلبات فصل الشتاء وذلك تحت إشراف الدكتور مصطفى محمد إبراهيم نائب رئيس المركز مشددًا على جاهزية معدات وسيارات الحملات الميكانيكية ومواصلة المتابعة والمراجعة لكافة المعدات والسيارات الخاصة بالوحدات المحلية على مستوى مراكز المحافظة وإجراء أعمال الصيانة اللازمة لها لمجابهة التقلبات الجوية لفصل الشتاء.