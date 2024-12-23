تفاصيل مبادرة "سكن لكل المصريين 5" وآخر موعد للحجز 2024

تصدرت مبادرة "سكن لكل المصريين 5" اهتمامات المواطنين مع اقتراب الموعد النهائي لحجز وحدات الإسكان الاجتماعي لعام 2024.

تم تمديد فترة التقديم حتى 31 ديسمبر 2024 بدلًا من الموعد السابق 24 ديسمبر، لتوفير فرصة أكبر للمواطنين الراغبين في الحصول على وحدات سكنية مدعومة.

أماكن بيع كراسات الشروط 2024

يمكن الحصول على كراسات الشروط من مكاتب البريد المميكنة في المحافظات المشمولة بالمبادرة، وذلك في الأوقات التالية:

الفترة الصباحية: من 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا.

من 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا. الفترة المسائية: من 11 ظهرًا حتى 6 مساءً.

تكلفة كراسة الشروط والمصاريف الإدارية:

سعر الكراسة: 300 جنيه.

300 جنيه. المصاريف الإدارية: 355 جنيهًا.

رابط التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي

يمكن للمواطنين التقديم على شقق الإسكان الاجتماعي عبر الرابط الرسمي:

https://cservices.shmff.gov.eg/.

خطوات التقديم لحجز شقق الإسكان الاجتماعي 2024

الدخول إلى الموقع الرسمي للتقديم. إدخال البيانات الشخصية مع رفع صورة بطاقة الرقم القومي السارية. اختيار الوحدة والدور المطلوب. الضغط على أيقونة "أرغب في التقديم" واستكمال البيانات.

تفاصيل الوحدات المطروحة وأقساطها

1. وحدات بسعر 542 ألف جنيه (مساحة 75 مترًا)

المواقع المتاحة: الجيزة (حدائق أكتوبر). المنوفية (السادات). المنيا (المنيا الجديدة).

الأقساط ربع السنوية: العام الأول: 5،000 جنيه لكل دفعة. العام الثاني: 6،000 جنيه لكل دفعة. العام الثالث: 7،000 جنيه لكل دفعة.

الدفعة المقدمة: حد أدنى 20،000 جنيه عند التعاقد.

2. وحدات بسعر 650 ألف جنيه (مساحة 90 مترًا)

المواقع المتاحة: القاهرة (حدائق العاصمة، 15 مايو). الجيزة (حدائق أكتوبر، أكتوبر الجديدة). الشرقية (العاشر من رمضان). أسوان (أسوان الجديدة).

الأقساط ربع السنوية: العام الأول: 7،000 جنيه لكل دفعة. العام الثاني: 8،000 جنيه لكل دفعة. العام الثالث: 9،000 جنيه لكل دفعة.

الدفعة المقدمة: حد أدنى 20% عند التعاقد.

3. وحدات بسعر 700 ألف جنيه (مساحة 90 مترًا)

الموقع المتاح: الإسكندرية (برج العرب الجديدة).

الأقساط ربع السنوية: العام الأول: 7،000 جنيه لكل دفعة. العام الثاني: 8،000 جنيه لكل دفعة. العام الثالث: 9،000 جنيه لكل دفعة.

الدفعة المقدمة: حد أدنى 20% عند التعاقد.

موعد استلام الوحدات السكنية

1. الاستلام الفوري

الوحدات الجاهزة متاحة للتسليم مباشرة بعد إتمام الإجراءات.

2. الاستلام خلال 36 شهرًا