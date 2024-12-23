إعلان نتيجة قرعة الحج السياحي 2025: التفاصيل والأسعار

أعلنت وزارة السياحة والآثار بالتعاون مع غرفة شركات السياحة، اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، نتيجة قرعة الحج السياحي 2025، وذلك عبر البوابة المصرية الموحدة للحج، لضمان الشفافية وتنظيم سير الإجراءات.

ضوابط الحج السياحي 2025

تنوع البرامج والفئات

أصدرت الوزارة ضوابط شاملة لتلبية احتياجات مختلف الشرائح المجتمعية، وتم تقسيم البرامج إلى:

الخمسة نجوم: مستوى (أ) و(ب). المستوى الاقتصادي: مستوى (أ)، (ب)، (ج). المستوى البري: مستوى (أ)، (ب)، (ج).

شروط خاصة للفائزين في القرعة

عدم التنازل: لا يُسمح بالتنازل عن فرصة الحج لأي شخص آخر، إلا في حالتي: وفاة المتقدم. وجود حكم قضائي واجب النفاذ.

لا يُسمح بالتنازل عن فرصة الحج لأي شخص آخر، إلا في حالتي: حالات الاستبدال: تُقبل فقط إذا حدثت الحالتان أعلاه بعد إعلان نتيجة القرعة.

متطلبات النقل البري

استخدام أتوبيسات حديثة بموديل لا يقل عن عام 2018.

تجهيز الأتوبيسات بجهاز GPS ومحدد للسرعة.

عدم تجاوز حمولة الأتوبيس 40 راكبًا لضمان الراحة والسلامة.

تنظيم تقديم الطلبات

لا يُسمح للمواطن بالتقديم لأكثر من جهة (الداخلية، السياحة، التضامن).

استبعاد أي مواطن سبق تقديم طلبه لإحدى الجهات الأخرى حتى لو لم يتم اختياره.

أسعار برامج الحج السياحي 2025

1. برامج الخمسة نجوم

مستوى (أ): 580،000 جنيه (من ساحة الحرم وحتى 250 مترًا).

580،000 جنيه (من ساحة الحرم وحتى 250 مترًا). مستوى (ب): 580،000 جنيه (من ساحة الحرم وحتى 250 مترًا).

2. برامج المستوى الاقتصادي (طيران)

مستوى (أ): 295،000 جنيه (موسم كامل بمكة بفنادق حتى 1250 مترًا).

295،000 جنيه (موسم كامل بمكة بفنادق حتى 1250 مترًا). مستوى (ب): 275،000 جنيه (موسم كامل بمكة بفنادق بعد 1250 وحتى 2000 متر).

275،000 جنيه (موسم كامل بمكة بفنادق بعد 1250 وحتى 2000 متر). مستوى (ج): 250،000 جنيه (موسم كامل بمكة بفنادق بعد 1250 وحتى 2000 متر).

3. برامج الحج البري

تتراوح أسعارها حسب المسافة والخدمات المقدمة.

آلية التسجيل وإدراج البيانات

على المواطنين الحاصلين على تأشيرات حج فرادى التوجه إلى شركات السياحة لإدراج بياناتهم على البوابة المصرية الموحدة للحج لضمان إدراجهم ضمن التنظيم الرسمي.