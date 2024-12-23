محافظ أسيوط يؤكد تقنين الإعلانات واللافتات بالمراكز والأحياء





أكد اللواء هشام أبو النصر محافظ أسيوط على تقنين أوضاع الإعلانات واللافتات بالمراكز والأحياء غير المرخصة لتنظيم حركة الإعلانات وفقًا للوائح المقررة والقوانين المنظمة لذلك لافتًا إلى إستمرار حملات مراجعة الإعلانات واللافتات المعلقة على المحال التجارية، وأعلى العمارات السكنية وأعمدة الإنارة بالشوارع، والميادين على مستوى المحافظة مشيرًا إلى اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية تجاه المخالفات حفاظًا على المال العام وتنفيذًا لتوجيهات الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وتحقيقًا لخطط التنمية المستدامة.

وأوضح محافظ أسيوط أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البداري برئاسة الدكتور محمد عبد الراضي رئيس المركز قد قامت بحملة لحصر الإعلانات غير المرخصة والتنبيه بالسير في إجراءات الترخيص لكافة الإعلانات في أسرع وقت ممكن لتحصيل مستحقات الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين وذلك تحت إشراف شعبان أبو عون نائب رئيس المركز وهشام عبده رئيس قسم الإشغالات والإعلانات بالمركز موضحًا إنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو اشغالات تضر بالصالح العام للمواطن على أن تستمر تلك الحملات بشكل دوري ومفاجئ لإزالة الإعلانات المخالفة لمنع استغلال المساحات الإعلانية دون وجه حق واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.