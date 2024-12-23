"Google Wallet" الميزة الجديدة في عالم المدفوعات الرقمية قادمة إلى مصر في يناير 2025

أعلنت شركة جوجل عن إطلاق تطبيقها الجديد Google Wallet في مصر بحلول يناير 2025، مما يعزز حلول الدفع الرقمي للمستخدمين وينافس خدمات مشابهة مثل Apple Pay.

يقدم التطبيق ميزات مبتكرة تسهل إدارة المدفوعات وحفظ بطاقات الهوية والتذاكر والمفاتيح عبر الهواتف الذكية.

ما هو Google Wallet؟

Google Wallet هو نظام رقمي آمن يساعد المستخدمين في:

حفظ وإدارة بطاقات الدفع (الائتمان والخصم).

تخزين بطاقات الهوية الرقمية.

إدارة التذاكر والمفاتيح بسهولة.

يأتي التطبيق كخطوة متقدمة نحو تحويل المحافظ التقليدية إلى رقمية، مما يسهل الحياة اليومية.

موعد إطلاق Google Wallet في مصر

من المقرر أن تطلق جوجل Google Wallet في مصر في يناير 2025، لتصبح ثاني خدمة مدفوعات رقمية رئيسية بعد إطلاق Apple Pay في السوق المصري.

الفرق بين Google Wallet وGoogle Pay

Google Wallet:

يركز على تخزين وتنظيم بطاقات الدفع، بطاقات الهوية، والتذاكر.

يعمل كأداة لحفظ العناصر الرقمية وإدارتها بسهولة.

Google Pay:

مصمم لإتمام عمليات الدفع على الإنترنت، داخل التطبيقات، وفي المتاجر.

يتيح المدفوعات عبر تقنية NFC دون تلامس الأجهزة.

كيفية استخدام Google Wallet

لتفعيل التطبيق:

تنزيل التطبيق: ابحث عن Google Wallet في متجر جوجل بلاي وقم بتثبيته. تسجيل الدخول: استخدم حسابك على Google لتسجيل الدخول. إضافة طرق الدفع: انقر على زر "إضافة حساب".

اختر "إضافة طريقة دفع" مثل بطاقة الائتمان أو الخصم. استخدام المدفوعات: بعد الإعداد، ضع هاتفك أمام محطة دفع تدعم Google Pay لإتمام المعاملة.

مزايا Google Wallet

سهولة الاستخدام : يمكن الوصول إلى العناصر المخزنة بسهولة من خلال الهاتف.

: يمكن الوصول إلى العناصر المخزنة بسهولة من خلال الهاتف. أمان عالي : التطبيق يعتمد على تقنيات أمان متقدمة لحماية بيانات المستخدمين.

: التطبيق يعتمد على تقنيات أمان متقدمة لحماية بيانات المستخدمين. تنظيم شامل : يوفر طريقة فعالة لتجميع وتنظيم البطاقات، التذاكر، والمفاتيح في مكان واحد.

: يوفر طريقة فعالة لتجميع وتنظيم البطاقات، التذاكر، والمفاتيح في مكان واحد. مجانية التنزيل: التطبيق مجاني تمامًا دون رسوم اشتراك إضافية.

رسوم Google Wallet