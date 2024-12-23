حالة الطقس اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024: اضطراب الملاحة البحرية وارتفاع الأمواج

تستمر حالة الطقس اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 في مصر بتقلبات جوية تؤثر على العديد من المناطق، حيث أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن اضطراب حركة الملاحة البحرية في محافظات مطروح، الإسكندرية، والبحيرة.

من المتوقع أن تستمر هذه الظروف الجوية غير المستقرة لمدة يومين على الأقل، مع احتمالية سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من البلاد.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

سرعة الرياح: تشير التوقعات إلى أن سرعة الرياح ستتراوح ما بين 40 و50 كم/ساعة، مما قد يؤدي إلى اضطرابات في حركة الملاحة البحرية.

ارتفاع الأمواج: من المتوقع أن يصل ارتفاع الأمواج إلى ما بين 2 و3 متر على السواحل الشمالية.

الأمطار: تشير التوقعات إلى هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس على مدار اليوم

درجات الحرارة: تتراوح درجات الحرارة العظمى في القاهرة والوجه البحري اليوم بين 20 درجة مئوية، والصغرى تصل إلى 12 درجة مئوية، أما في جنوب الصعيد، فمن المتوقع أن تنخفض درجات الحرارة إلى 9 درجات مئوية، ما قد يؤدي إلى حدوث الصقيع في الليل والصباح الباكر.

الرياح والشبورة المائية: ستشهد معظم أنحاء البلاد نشاطًا للرياح، بالإضافة إلى وجود شبورة مائية في الصباح الباكر من الساعة 4 فجرًا وحتى 8 صباحًا، مما قد يؤثر على الرؤية في بعض المناطق.

التوقعات الجوية للأيام المقبلة

تستمر حالة الطقس غير المستقرة مع وجود احتمالات لسقوط مزيد من الأمطار في الساعات القادمة، كما يتوقع أن تستمر اضطرابات الملاحة البحرية في سواحل البحر الأبيض المتوسط حتى الأربعاء.

نصائح للمواطنين

الحذر من الرياح والأمواج: يجب على سكان المناطق الساحلية توخي الحذر بسبب سرعة الرياح وارتفاع الأمواج، وضرورة متابعة تحذيرات السلطات المختصة.

الطقس البارد في الليل: مع انخفاض درجات الحرارة ليلًا، يجب على المواطنين في المناطق الداخلية وخاصة جنوب الصعيد اتخاذ الاحتياطات اللازمة ضد البرد والصقيع.