كشف الإعلامي كريم رمزي، عن وجود عائق جديد يمنع الإعلان الرسمي عن تجديد عقد النجم الدولي أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مع الفارس الأبيض.

عائق وحيد يمنع الإعلان الرسمي عن تجديد عقد زيزو مع الزمالك.. مفاجأة كبرى

وقال الإعلامي كريم رمزي في برنامجه "رقم 10" المذاع على القناة الأولى:" هناك حالة وحيدة تمنع نادي الزمالك من إتمام تجديد عقد زيزو، رغم الاتفاق على كافة التفاصيل مع اللاعب"

وأضاف:" وكيل أعمال زيزو "والده" طلب الحصول على مبلغ مالي قدره 10 مليون جنيه، عقب تجديد عقد زيزو، كمكافأة له على إتمام الاتفاق مع مسئولي نادي الزمالك ".

وأتم:" هذا الأمر وارد أن يتم التفاوض فيه مع مسئولي نادي الزمالك، وليست أزمة بالنسبة إلى إدارة النادي، وبنسبة كبيرة النادي سيعلن بشكل رسمي عن تجديد التعاقد مع زيزو في نهاية الأسبوع الجاري ".

