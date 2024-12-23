نماذج امتحان دراسات للصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024: كيفية الحصول عليها والاستعداد للامتحانات

مع اقتراب امتحانات نصف العام 2024/2025، يزداد اهتمام أولياء الأمور وطلاب الصف الرابع الابتدائي في مصر بالحصول على نماذج امتحان دراسات الترم الأول.

تهدف هذه النماذج إلى مساعدة الطلاب على التدريب والاستعداد للامتحانات بشكل أفضل.

سنتعرف على كيفية الحصول على نماذج امتحانات دراسات الصف الرابع الابتدائي، بالإضافة إلى تفاصيل شكل الأسئلة وطريقة التحميل من موقع وزارة التربية والتعليم.

كيفية الحصول على نماذج امتحان دراسات للصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن إتاحة نماذج امتحانات دراسات للصف الرابع الابتدائي عبر موقعها الإلكتروني.

وتتيح هذه النماذج للطلاب فرصة التدريب على أسئلة مشابهة لتلك التي قد تظهر في الامتحانات الفعلية، وللحصول على النماذج، يجب اتباع الخطوات التالية:

الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم الإلكتروني. تحديد منصة التعليم الإلكتروني. اختيار المرحلة التعليمية (المرحلة الابتدائية). تحديد الفصل الدراسي (الترم الأول). اختيار مادة الدراسات الاجتماعية. الضغط على زر "بحث". استعراض أو تحميل النموذج.

شكل نماذج امتحان دراسات للصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024

يتضمن النموذج الاسترشادي لامتحان دراسات الصف الرابع الابتدائي الترم الأول 2024 مجموعة من الأسئلة المتنوعة، التي تهدف إلى قياس فهم الطلاب للمقررات الدراسية، تكون الأسئلة مقسمة إلى جزئين، كالتالي:

السؤال الأول:

الجزء (أ): يتضمن سؤالًا عن الخريطة.

الجزء (ب): يتضمن سؤالًا عن صحة العبارة.

السؤال الثاني:

الجزء (أ): يتضمن إكمال العبارات.

الجزء (ب): يتضمن تحديد العبارات الصحيحة والخاطئة.

السؤال الثالث:

الجزء (أ): إكمال العبارة التي تناسب الصورة.

الجزء (ب): كتابة ما تشير إليه العبارة.

السؤال الرابع:

الجزء (أ): اختيار الإجابة الصحيحة.

الجزء (ب): تصنيف الشخصيات.

مواعيد امتحانات نصف العام 2024/2025

أعلنت وزارة التربية والتعليم عن مواعيد امتحانات نصف العام 2024/2025 للمرحلة الابتدائية، والتي تبدأ يوم السبت الموافق 11 يناير 2025.

بالنسبة للصف الرابع الابتدائي، سيكون جدول الامتحانات على النحو التالي:

السبت 11 يناير 2025 : امتحان مادة اللغة العربية (ساعتان ونصف).

: امتحان مادة اللغة العربية (ساعتان ونصف). الأحد 12 يناير 2025 : امتحان مادة الدراسات الاجتماعية (ساعة ونصف).

: امتحان مادة الدراسات الاجتماعية (ساعة ونصف). الإثنين 13 يناير 2025 : امتحان مادة العلوم (ساعة ونصف).

: امتحان مادة العلوم (ساعة ونصف). الثلاثاء 14 يناير 2025 : امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (ساعة ونصف).

: امتحان مادة الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات (ساعة ونصف). الأربعاء 15 يناير 2025 : امتحان مادة الرياضيات (ساعة ونصف).

: امتحان مادة الرياضيات (ساعة ونصف). الخميس 16 يناير 2025: امتحان مادة اللغة الإنجليزية (ساعة ونصف).

نصائح للاستعداد لامتحانات دراسات الصف الرابع الابتدائي