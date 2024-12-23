جامعة أسيوط الأهلية تُنظم رحلة سياحية لطلابها لمدينة الأقصر لزيارة أهم معالمها الأثرية

محافظات
جانب من الزيارة
جانب من الزيارة

 

 

 

 

   نظّم اتحاد طلاب جامعة أسيوط الأهلية  بالتعاون مع رعاية الشباب؛ رحلة سياحية إلى مدينة الأقصر، لمدة يوم واحد؛ تحت إشراف الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية، وذلك بمشاركة 150 طالب وطالبة من مختلف كليات الجامعة.

وأكد الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة على حرص إدارة الجامعة على تنظيم رحلات تعريفية لأبنائها الطلاب إلى مختلف محافظات الجمهورية، وذلك لزيادة الوعي الثقافي لديهم، وتعريفهم بأهم المعالم الأثرية والتاريخية، التي تعكس حضارة مصر العريقة، وتاريخها العظيم، وما تتميز به من أماكن سياحية فريدة جعلتها تتبوأ مكانة متميزة على الخريطة السياحية العالمية.

ومن جانبه؛ أوضح الدكتور نوبي محمد حسن نائب رئيس جامعة أسيوط الأهلية للشئون الأكاديمية؛ أن برنامج الرحلة تضمن؛ زيارة معبد حتشبسوت بالبر الغربي، وأعقبها تم التوجه إلى البر الشرقي لزيارة معبد الكرنك، وطريق الكباش، وحضور حفلة الصوت والضوء، وفي ختام الرحلة أجرى طلاب جامعة أسيوط الأهلية جولة حرة في أنحاء المدينة.

 وشارك في تنظيم الرحلة؛ الدكتورة شيرين عبد الغفار منسق عام أنشطة رعاية الشباب بالجامعة الاهلية، ومصطفى حسن أمين عام الجامعة، وميسرة أحمد ثابت مسئول رعاية الشباب، وسهام بكر محمد، وهبة حجازي مسئولتيّ النشاط، وفريق الإشراف العلمي على الرحلة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الألسن واللغات التطبيقية، وهم؛ الدكتور خالد سلامة، والدكتورة لبنى محمد عبده، والدكتور عبد الحكيم حشمت، وأحمد حسن، والدكتور أحمد علام، بكلية العلوم الإدارية والمالية.

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