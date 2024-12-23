وزارة الثقافة تطلق برنامج "السيما 36" بعرض 4 أفلام من إنتاج المعهد العالي للسينما

تستعد وزارة الثقافة لإطلاق أولى فاعليات برنامج "السيما 36" في سينما متحف الجزيرة (الحضارة سابقًا) في الأول من يناير 2025، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء.

ويُعد هذا الحدث بمثابة انطلاقة جديدة لدعم صناعة السينما المصرية من خلال عرض أفلام متميزة من إنتاج المعهد العالي للسينما التابع لأكاديمية الفنون.

الأفلام المعروضة في "السيما 36"

تم اختيار أربعة أفلام من إنتاج المعهد العالي للسينما، وهي:

فيلم "16 ملي" من إخراج عبدالله جاد. فيلم "فالس الأحلام" من إخراج ليلى رزق. فيلم "عين تالته" من إخراج دينا رفاعي. فيلم "آخر شتا" من إخراج ساندرا نشأت.

أهداف برنامج "السيما 36"

يهدف برنامج "السيما 36" إلى تقديم منصة لعرض الأفلام الوثائقية، القصيرة، التسجيلية، والتحريكية، وكذلك الأعمال التجريبية وأفلام شباب المخرجين.

من خلال هذا البرنامج، تواصل وزارة الثقافة العمل على دعم السينما المصرية وتوفير أماكن عرض جديدة للمخرجين الشباب من مختلف أنحاء البلاد.

دعم أكاديمية الفنون والمشاركة المجتمعية

أعربت الأستاذة الدكتورة غادة جبارة، رئيس أكاديمية الفنون، عن سعادتها بأن يكون أول عرض للأفلام في برنامج "السيما 36" هو من إنتاج طلبة المعهد العالي للسينما، مشيرة إلى أن الأكاديمية تحرص دائمًا على دعم الصناعات الإبداعية وتقديم محتوى ثقافي متميز.

وأضافت أن الأكاديمية تسعى لتسليط الضوء على المواهب الجديدة في مجال السينما كجزء من مسؤوليتها المجتمعية.

من جانبها، أكدت الدكتورة إيمان يونس، عميد المعهد العالي للسينما، أن الأفلام المشاركة في البرنامج حصلت على جوائز في مهرجانات محلية ودولية، مما يبرز إمكانيات الطلاب ويعكس جودة التعليم في المعهد.

وأشارت إلى أن المخرجين الشباب سيحظون بفرصة للتفاعل مع الجمهور لمشاركة تجربتهم في إخراج وإنتاج أفلامهم، وكيفية مشاركتهم في المهرجانات الدولية.

الدعم من قطاع الفنون التشكيلية

تأتي هذه الفاعلية في إطار التكامل بين المؤسسات الثقافية التابعة لوزارة الثقافة، حيث وفّر قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش الدعم اللازم لاستضافة الحدث في سينما متحف الجزيرة، أحد أبرز المواقع الثقافية في مصر.