صرف معاشات يناير 2025: رفع الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني

أسبوع واحد فقط يفصل أصحاب المعاشات عن موعد صرف معاشات شهر يناير 2025، حيث يُتوقع أن يبدأ الصرف في الأول من يناير عبر جميع منافذ البريد وماكينات الصراف الآلي (ATM).

وذلك بعد إعلان هيئة التأمينات الاجتماعية عن رفع الحد الأدنى والأقصى للمعاشات، في خطوة تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية لأصحاب المعاشات.

موعد صرف معاشات يناير 2025

حسب ما أعلنته الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، سيتم صرف معاشات شهر يناير 2025 بدءًا من يوم 1 يناير 2025، عبر منافذ البريد وماكينات الصرف الآلي المنتشرة في مختلف أنحاء البلاد.

رفع الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني

في قرار هام أصدرته هيئة التأمينات الاجتماعية في ديسمبر 2024، تم رفع الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأميني ليصبح 2300 جنيه بدلًا من 2000 جنيه، بالإضافة إلى رفع الحد الأقصى لأجر الاشتراك التأميني ليصل إلى 14500 جنيه بدلًا من 12600 جنيه، وذلك اعتبارًا من 1 يناير 2025.

رفع المعاشات بداية من يناير 2025

يترتب على رفع الحدين الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني زيادة في المعاشات المستحقة، حيث سيصل الحد الأدنى للمعاش لمن تنتهي خدمته اعتبارًا من يناير 2025 إلى 1495 جنيهًا بدلًا من 1300 جنيه، بينما سيرتفع الحد الأقصى للمعاش إلى 11600 جنيه بدلًا من 10080 جنيه.

أهداف القرار في إطار إصلاح نظام التأمينات

صرح اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، بأن هذا القرار يأتي تنفيذًا لأحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019، الذي ينص على آلية سنوية لزيادة الحد الأدنى والأقصى للاشتراك التأميني.

الهدف من هذه الزيادة هو تحسين قيمة المعاشات المستحقة للمؤمن عليهم عند انتهاء خدمتهم، ودعم فئة أصحاب المعاشات في ظل الإصلاحات التي يشهدها نظام التأمينات الاجتماعية.