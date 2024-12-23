انخفاض طفيف في أسعار الحديد والأسمنت اليوم 23 ديسمبر 2024

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سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 انخفاضًا طفيفًا في الشركات والمصانع المحلية، وفقًا للبيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء. 

جاء هذا التراجع بعد عدة أيام من الاستقرار أو الهبوط التدريجي للأسعار في السوق المحلي.

أسعار الحديد اليوم

سجلت أسعار الحديد اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 مستويات كالآتي:

  • حديد عز: 40،082.33 جنيه للطن، بانخفاض قدره 158 جنيهًا عن الأسعار السابقة.
  • حديد السويس: 36،500 جنيه للطن.
  • حديد ستيل: 35،500 جنيه للطن.
  • الحديد الاستثماري: 38،076.80 جنيه للطن، مع استقرار ملحوظ في الأسعار.
  • حديد بشاي: 35،000 جنيه للطن.

أسعار الأسمنت اليوم

أما بالنسبة للأسمنت، فقد سجل سعر الطن 3000.43 جنيه.

تعليق على الانخفاض الطفيف في الأسعار

يشير هذا الانخفاض الطفيف في أسعار الحديد إلى استقرار نسبي في السوق المحلي بعد التذبذب الذي شهدته الأسعار في الأيام الماضية.

ومن المتوقع أن تستمر الأسعار في التحرك وفقًا لظروف العرض والطلب، إلى جانب العوامل الاقتصادية الأخرى التي تؤثر على سوق البناء والتشييد.

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