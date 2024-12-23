تعليم أسيوط تنظم زيارات لمتحف العلوم ومعهد فؤاد الأول وهيئة تنشيط السياحة ضمن مبادرة اعرف بلدك



نظمت إدارة أسيوط التعليمية بعض الرحلات لطلاب المدارس والتى استهدفت زيارات لمتحف كلية العلوم بجامعة أسيوط ومعهد فؤاد الأول الأزهرى وحضور ندوات تثقيفية بمقر الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى وضمن فعاليات مبادرة إعرف أسيوط والتى ينظمها مكتب المشاركة المجتمعية بإدارة أسيوط التعليمية لتعريف طلاب ومعلمى المدارس على أهم معالم المحافظة السياحية والأثرية والدينية ذات القيمة التاريخية وزيارة بعض المؤسسات العلمية والجامعات وضمن تنفيذ فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة لبناء الإنسان بالتعاون مع الهيئة المصرية للتنشيط السياحى بالمحافظة برعاية ودعم اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط ومحمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم



وحيث بدأت فعاليات المبادرة بتنظيم زيارة ميدانية لطلاب مدرسة اسيوط الرسمية المتميزة لغات بمراحلها الدراسية المختلفة تحت إشراف وحضور الدكتورة أمل ياسين مدير قسم المشاركة المجتمعية بالادارة والدكتور سمير عبد التواب حمدة مدير عام الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بأسيوط وبدعم من محمد ابراهيم دسوقى وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور عبد الحميد ابوسحلى عميد كلية العلوم وطارق الدسوقى مدير إدارة أسيوط التعليمية وأحمد حسين وكيل الإدارةوبدعم من الدكتورة إيمان موسى المدير التنفيذى لمؤسسة وان بلس للتدريب والتطوير والاستشارات



وكما شارك فى فعاليات المبادرة محمود فوزى وفادية محمود بمكتب المشاركة المجتمعية وشريف عوض مدير العلاقات العامة بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى



وحيث بدأت الزيارات بتفقد الطلاب للمتحف التعليمى للفونا المصرية ومتحف الجيولوجيا بكلية العلوم بجامعة أسيوط واستمعوا لشرح من المشرفين على المتحفين لأهميتهما ومحتوياتهما من الحيوانات والزواحف والكائنات البحرية الحية المحنطة وبعض الحفريات والصخور والأحجار التى تمثل مختلف العصور الجيولوجية



وكما تم زيارة معهد الملك فؤاد الأول اسيوط الدينى بحضور الشيخ شعبان مرعى عمر مدير عام المعهد الدينى واستمع الطلاب إلى شرح من بعض مفتشى الآثار المصرية لأهمية المعهد وتاريخه ودوره فى نشر العلم كمؤسسة تعليمية ودينية كبيرة بصعيد مصر على مر السنين وتفقد الطلاب اقسام المعهد من مقر للسينما والمكتبة ومعمل الوسائل التعليمية والفصول الدراسية



واختتم الطلاب رحلتهم بزيارة مقر الهيئة المصرية للتنشيط السياحى وحضروا ندوة عن الهوية المصرية والوعى التاريخى وتعميق قيم الولاء والانتماء ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية بداية جديدة.

واستعرض الدكتور سمير عبد التواب -خلال الندوة - أهمية الوعى التاريخى والاستفادة من الحضارة المصرية وتاريخ مصر العريق وضرورة تعميق قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب وإبراز دور الهوية المصرية عبر العصور ومقاومتها لكافة أساليب الغزو الثقافى والفكري والحفاظ على هويتنا المصرية.