وكيل تعليم أسيوط يتفقد بعض مدارس مركز القوصية للاطمئنان على العملية التعليمية

تفقد محمد إبراهيم دسوقي وكيل الوزارة بأسيوط قد بجولة لعدد من المدارس التابعة لإدارة القوصية التعليمية لمتابعة المنظومة التعليمية بها وانتظام سير العمل للعام الدراسي الجديد والوقوف على مدى تنفيذ التعليمات والإلتزام بالقرارات المنظمة للعملية التعليمية حيث زار مدارس أحمد عبد الرحيم الثانوية بنات، ومير الثانوية الزراعية، وعمر بن العاص بالدير المحرق، وسعد بن أبي وقاص بالدير المحرق، وسعد بن أبي وقاص الإعدادية ويرافقه محمد النمر مدير عام التعليم الفني بمديرية التربية والتعليم بأسيوط،

وكان في استقبالهم حسناء مبروك مدير إدارة القوصية التعليمية ، وعلي طه وكيل إدارة القوصية التعليمية حيث تفقد فصول الصفوف الدراسية وتابع مستوى الطلاب وكشكول الحصة والواجب وأداء الطلاب وتابع تطبيق لائحة التحفيز التربوي والانضباط المدرسي وفقًا لتعليمات الوزارة بقيادة وزير التربية والتعليم محمد عبد اللطيف مشيدًا بحسن النظافة والنظام والإلتزام والمستوى العلمي والتعليمي المتميز ومستوى الطلاب بتلك المدارس مؤكدًا على إستمرار تنفيذ الجولات والزيارات على مدارس القرى والمراكز المختلفة لمتابعة سير العملية التعليمية ومتابعة أداء العملية التعليمية ومستوى الطلاب في المواد الدراسية وأدائهم للتقييمات والآليات المتعلقة بأعمال السنة ورصد وإزالة أي معوقات للقرارات والتعليمات.

ومن جهته وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط بمتابعة المدارس بالمراكز والقرى للاطمئنان على سير العملية التعليمية بالشكل المناسب ومدى توفير بيئة تعليمية سليمة وآمنة جاذبة للطلاب خاصة مع إهتمام الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بملف التعليم وفقًا لخطط التنمية المستدامة وتنفيذًا لرؤية مصر 2030، لافتًا إلى ضرورة تكثيف أعمال النظافة ورفع القمامة والمخلفات من المدارس ومحيطها والطرق المؤدية إليها بالتنسيق مع الجهات المعنية في هذا الشأن مشيرًا إلى أهمية متابعة مستوى الطلاب في المواد الدراسية وأدائهم للتقييمات الأسبوعية ورصد أي تحديات تعوق تطبيق الآليات والقرارات المعلنة ووضع حلول سريعة لها.