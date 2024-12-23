ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا بعد الفوز على شباب بلوزداد

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فوزًا تاريخيًا، على نظيره شباب بلوزداد الجزائري، بستة أهداف مقابل هدف وحيد، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.


ويستعد فريق الأهلي لخوض مواجهة من العيار الثقيل أمام نظيره المصري البورسعيدي، في الجولة القادمة من بطولة الدوري المصري الممتاز، يوم الخميس المقبل الموافق 26 ديسمبر.


ويتصدر فريق الأهلي جدول ترتيب مجموعته في بطولة دوري أبطال إفريقيا، برصيد 7 نقاط، ويليه أورلاندو بايرتس صاحب المركز الثاني بواقع 5 نقاط.


بينما يحتل فريق شباب بلوزداد الجزائري المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ويتزيل ستاد أبيدجان جدول ترتيب المجموعة بنفس عدد النقاط.


جدول ترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا


1- الأهلي 7 نقاط
2-أورلاندو بايرتس 5 نقاط
3-شباب بلوزداد 3 نقاط
4-ستاد أبيدجان 3 نقاط
 

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