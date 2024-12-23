"مصادر بالتعليم" تعليمات مشددة لإنهاء المناهج قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري

أخبار مصر
بوابة الفجر

كشفت مصادر في ديوان عام وزارة التربية والتعليم، عن إصدار تعليمات مشددة لمديري عموم المواد الدراسية بالإدارات التعليمية، بضرورة الالتزام بالانتهاء من شرح المنهج الدراسي المقرر لطلاب الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الحالي قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري. ويأتي ذلك وفقًا لخطة التدريس الموضوعة، التي تهدف إلى تغطية المناهج بالكامل دون حذف أو تخفيف.
وأوضحت المصادر، أن درجات الطلاب في الفصل الدراسي الأول، تُعتبر جزءًا مكملًا لدرجاتهم في الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025، كما أكدت أن درجات التقييمات الشهرية والاختبارات في الفصل الدراسي الأول لصفوف النقل تُضاف إلى درجات الفصل الدراسي الثاني، مما يحدد في نهاية العام الدراسي حالة الطالب من النجاح أو الرسوب.
وفيما يتعلق بتعليمات عقد امتحانات الفصل الدراسي الأول، حددت المديريات والإدارات التعليمية عددًا من الإجراءات، أبرزها مكافحة الغش داخل اللجان، وضمان توفير بيئة هادئة للطلاب أثناء الامتحانات، مع منحهم الوقت الكامل المخصص لكل مادة. كما شددت التعليمات على ضرورة التأكد من وضوح طباعة أسئلة الامتحانات لضمان سهولة قراءتها من قِبل الطلاب، بالإضافة إلى الحفاظ على كراسات الإجابة، حيث إن ضياع أي منها يعرض المسؤول عنها للتحقيق والمساءلة القانونية.
وطالبت المديريات التعليمية رؤساء اللجان بالحفاظ على سير العملية الامتحانية بسلاسة، مع الالتزام بتصحيح كراسات الإجابة بشكل فوري في المدارس والإدارات بالنسبة لصفوف النقل، وكذلك في كنترولات الشهادة الإعدادية بالإدارات التعليمية لطلاب الصف الثالث الإعدادي. وأشارت المصادر إلى أن الهدف الأساسي من التقييمات هو قياس نواتج التعلم المرتبطة بالمناهج الدراسية، مما يستدعي تكاتف جميع الجهود لتحقيق مصلحة الطالب.

 

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