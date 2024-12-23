فرنسا تشهد حدادًا وطنيًا تضامنًا مع ضحايا إعصار «تشيدو» في جزيرة مايوت

أعلنت فرنسا اليوم الإثنين، حدادًا وطنيًا بعد الإعصار المدمر «تشيدو» الذي ضرب جزيرة مايوت في المحيط الهندي، تضامنًا مع الضحايا، وأعلن الرئيس إيمانويل ماكرون هذا الحداد، وذلك وفقًا لما أفادت به فرانس 24.

تفاصيل الإعصار «تشيدو»

وكان إعصار «تشيدو» قد دمر جزيرة مايوت التابعة للأقاليم ما وراء البحار الفرنسية في وقت سابق من الشهر الجاري، مصحوبًا برياح تجاوزت سرعتها 200 كيلومتر في الساعة.

وأدى الإعصار إلى دمار هائل في الجزيرة، مما أسفر عن سقوط العديد من الضحايا، وأكدت هيئة الأرصاد الجوية الفرنسية أن «تشيدو» هو أقوى إعصار يضرب مايوت منذ أكثر من 90 عامًا.

إعلان الحداد الوطني

وفي هذا السياق، أعلن الرئيس ماكرون، الذي زار الجزيرة الأسبوع الماضي، أن الأعلام ستنكس وسيتم الوقوف دقيقة صمت في الساعة 12 ظهرًا في جميع الخدمات العامة في البلاد، ودعا ماكرون الشعب الفرنسي إلى إحياء هذا اليوم تضامنًا مع سكان مايوت الذين تضرروا من الإعصار.

الحصيلة الأولية للضحايا والأضرار

حسب التقارير الأولية، أسفر الإعصار عن مقتل 35 شخصًا على الأقل، فيما تم تسجيل نحو 2500 مصاب، وتواصل فرق الإنقاذ في مايوت العمل على البحث عن الناجين وتقييم حجم الدمار الناجم عن الإعصار.