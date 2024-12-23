صحة الدقهلية: "العلاج الحر" تصدر تراخيص لـ34 معملًا مستوفى للشروط

محافظات
جانب من معاينات العلاج
جانب من معاينات العلاج الحر بالدقهلية

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الموافقة على إصدار تراخيص لـ 34 معملا، ورفض ترخيص معملين لعدم توافر الاشتراطات الصحية بها.
 

وأوضح وكيل الوزارة  أن فريق العلاج الحر وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، قام بمعاينة 36  معملًا  بنطاق 11 مركزًا على مستوى المحافظة هى ( المنصورة - أجا - السنبلاوين -بلقاس - - شربين - المنزلة - منية النصر - محلة دمنة -دكرنس -جمصة  - نبروه).
 

بدوره أكد الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر  أن عمل اللجنة امتد فى بعض الأيام إلى ساعات متأخرة من الليل حتى تمكنت من معاينة جميع المعامل المتقدمة، مؤكدا حرص صحة الدقهلية على تسهيل إجراءات المنشآت الطبية المستوفاة للشروط.
 

إدارة العلاج الحر الاشتراطات الصحية الإدارة المركزية الدكتور محمد فؤاد الاشتراطات المنشأت الطبية العلاج الحر المركزية صحة الدقهلية مدير إدارة العلاج الحر مدير إدارة العلاج الح وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وزارة الصحة بالدقهلية منشأت الطبية محمد فؤاد

مواد متعلقة

تفاصيل جولة وكيل التعليم بالدقهلية للوقوف على مدى انتظام العملية التعليمية بإدارة السنبلاوين

أسعار البقوليات اليوم الاثنين 23-12 -2024 في أسواق ومحال محافظة الدقهلية

اسعار الدواجن اليوم الاثنين 23-12-2024 في الدقهلية

اسعار البيض اليوم الاثنين 23-12-2024 في الدقهلية

رفع 350 طن مخلفات بلدية وأتربة وناتج تقليم أشجار بالمنطقة الصناعية

أسعار الخضروات اليوم الاثنين 23-12-2024 في الدقهلية

اسعار السمك اليوم الاثنين 23-12-2024 في الدقهلية

أسعار المأكولات البحرية والجمبري اليوم الاثنين 23-12-2024 في محافظة الدقهلية

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

سعر الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024: استقرار بعد التراجع الأخير

عاجل.. على طريقة بيبو وبشير الأهلي يضرب شباب بلوزداد بسادسية وهاترك للفدائي

«عن طريق الغطس»... شابين يستخرجان 448 قطعة أثرية من الإسكندرية بهدف التجارة

محافظ أسيوط يؤكد تقنين الإعلانات واللافتات بالمراكز والأحياء

مصطفى كامل يكشف عن أفضل ذكرى جمعت بينه وبين محمد رحيم (خاص)