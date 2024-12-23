صحة الدقهلية: "العلاج الحر" تصدر تراخيص لـ34 معملًا مستوفى للشروط

أعلن الدكتور تامر مدكور وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، الموافقة على إصدار تراخيص لـ 34 معملا، ورفض ترخيص معملين لعدم توافر الاشتراطات الصحية بها.



وأوضح وكيل الوزارة أن فريق العلاج الحر وبالتنسيق مع الإدارة المركزية للمعامل بوزارة الصحة، قام بمعاينة 36 معملًا بنطاق 11 مركزًا على مستوى المحافظة هى ( المنصورة - أجا - السنبلاوين -بلقاس - - شربين - المنزلة - منية النصر - محلة دمنة -دكرنس -جمصة - نبروه).



بدوره أكد الدكتور محمد فؤاد مدير إدارة العلاج الحر أن عمل اللجنة امتد فى بعض الأيام إلى ساعات متأخرة من الليل حتى تمكنت من معاينة جميع المعامل المتقدمة، مؤكدا حرص صحة الدقهلية على تسهيل إجراءات المنشآت الطبية المستوفاة للشروط.

