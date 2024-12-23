تسليم 1564 كارت خدمات للمستحقين و69 وحدة سكنية لأبناء دار إيواء..جهود تضامن الأقصر خلال 2024

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعى بالأقصر، عن أهم الخدمات والانجازات التي تم تحقيقها خلال عام 2024 وهي كالتالي:



في مجال النهوض بالمرأة:



عقدت مديرية التضامن الاجتماعي الدورة التدريبية بمشروع ( ابنتي الغالية ) لعدد 200 فتاة بمدينة الغردقة في الفترة من 11/7/2024 وحتى يوم 27/7/2024 واستهدف الدورة التدريبية البناء النفسي والوجداني للبنات الكبريات لغرس القيم الحياتية واكتساب مهارات تمكنهن من تطورهن الشخصي والتعامل مع مشاكل مجتمعاتهن بنجاح ونشر مبادئ السلام والمحبة والتعاون في المجتمعات بالشراكة مع جمعيات أهلية مشهرة بالتضامن الاجتماعي.

في مجال الحد من الزيادة السكانية:



وزارة التضامن الاجتماعي قررت إضافة عدد 5 عيادات بمشروع 2 كفاية بمحافظة الأقصر تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي.

من الجدير بالذكر ان مشروع 2 كفاية والذى يهدف للحد من الزيادة السكانية يعمل بمحافظة الأقصر منذ عام 2019 بعدد 9 عيادات منتشرة على مستوى المحافظة تقدم خدمات ووسائل تنظيم الأسرة والمشورة الأسرية بالمجان بالتنسيق مع مديرية الشئون الصحية بالأقصر



في مجال الأسرة والطفولة:



بناء على بروتوكول التعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر ومديرية الشئون الصحية بالأقصر باستلام عدد 1 حضانة متكاملة بمدينة سطيح بمركز إسنا بجمعية مصر المحروسة بلدى وحضانة أخرى بقرية الديمقراط بمركز أرمنت بجمعية رسالة الخيرية.



في مجال الرعاية الاجتماعية:



تم تشكيل لجنة من وزارة التضامن ومديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر بتوجيه

من وزيرة التضامن الاجتماعي لاستلام ٦٩ وحدة سكنية ( شقة ) من جهاز مدينة طيبة الجديدة بالأقصر لتسليمها لأبناء دور الرعاية بمحافظة الأقصر، وعلى الفور قامت مديرية التضامن الاجتماعي بتسليم عدد 69 وحدة سكنية لابناء دار إيواء الشمس المشرقة.

* في مجال الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية:

- في اطار التعاون بين مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الأوقاف بالأقصر يتم استلام عدد 2 طن من اللحوم لتوزيعها بالوحدات الاجتماعية لعملاء تكافل وكرامة والاسر الأكثر احتياجا شهريا.



في مجال تنمية الأسرة المصرية:



عن طريق مؤسسة التكافل الاجتماعى التابعة لمديرية التضامن الاجتماعى بالاقصر، تم تسليم عدد 821 مشروع للسيدات المنتفعات من الدعم النقدى تكافل وكرامة باجمالى 821 سيدة باجمالى ثمانية مليون ومائة وثمانية وستون الف جنيها كالتالى:

ـ مساعدات مؤسسة التكافل الاجتماعى بالأقصر ( قروض لأسر تكافل وكرامة )

خلال الفترة من يناير 2024 وحتى أكتوبر 2024 بلغ عدد المستفيدين 821 مستفيدا بقيمة 8168000 جنيها.

- في اطار المبادرة الرئاسية ( بداية جديدة لبناء انسان ) –

قامت مديرية التضامن الاجتماعى بدور فعال في المبادرة وذلك من خلال الفاعليات التي قامت بها وهى كالاتى:

ماراثون لدور الرعاية بالأقصر بمشاركة اكثر من ٧٠ ابن وابنه تابعين لدور الأيتام بمحافظة الاقصر.

1- تم تنظيم ملتقى جمعيات اسنا لتفعيل المبادره الرئاسيه بدايه جديده لبناء الانسان

2- نشر الوعى بمبادرة حياة جديدة بقرى ارمنت (( برعاية برنامج مودة ))

3- تنظيم ندوه تعريفيه لميسرات حضانه النيل والتى تضمنت احترام مشاعر الطفل وعدم مقارنته باقرانه وأهمية التشجيع وتضمنت الندوه دور الميسره كقدوة مثلها مثل الاب والام في المنزل ومراقبه الطفل لتصرفاتها مما يجعلها مدققه في كونها قدوه للاطفال داخل الحضانه وذلك تنفيذا لمبادرة بدايه جديده لبناء الإنسان

ـ تم عمل ندوة تثقيفية عن (العلاقات وكيفية الوصول بها إلى علاقات متوازنة وصحية) سواء بين اطراف الأسرة الواحد أو داخل بيئة العمل وذلك تنفيذا لمبادرة بداية جديده لبناء الانسان.

ـ تم عمل الندوة التثقيفية عن حرب اكتوبر المجيدة وقام بتنظيم الندوة اتحاد شباب الاقصر (كيان ) ممثلا عن وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع جمعية مفتاح الحياة

ـ تم القيام بعمل تدريب بادارة شئون المرأة عن الالف يوم وشمل الفئة المستهدفة من التدريب ١٠ رائدات و١٠ مستفيدات من مستفيدى منحة الف يوم وذلك فى اليوم الأول وهى منحة تختص بتغذية الاطفال من سن صفر يوم إلى ١٠٠٠ يوم وتعطى لمستفيدى برنامج تكافل الذين لديهم اطفال فى الفئة العمرية المستهدفة وتصرف على هيئة دعم نقدي اما اليوم الثانى للتدريب تضمن تدريب اخصائي شئون المرأة بالإدارات والمديرية.

ـ قامت مديرية التضامن بالتنسيق مع مؤسسة خير للناس للتنمية بتكريم 23 من أمهات أصحاب الهمم تزامنا مع احتفال الجمعية العامة للأمم المتحدة باليوم العالمي للمرأة الريفية

ـ نظمت هيئة كوبتك أورفانز ومشروع ابنتى الغالية بجمعية التنمية الريفية المتكاملة بأصفون بمدينة إسنا إحتفالية بمناسبة اليوم العالمى للمرأة الريفيه.

ـ تم استكمال تدريب الميسرات التابعات لبرنامج" لا أمية مع تكافل" والذين يبلغ عددهم 25 ميسرة والتي تنظمه مديرية التضامن الاجتماعي بالاقصر مع هيئة تعليم الكبار فرع الاقصر

ـ تم اجتماع اللجنة الاستشارية لمشروع "مشروع تعزيز دور المنظمات غير الحكومية في التنمية المستدامة والعمل المناخي" (تمكين مستدام)، ويتناول المشروع تعزيز ادوار المنظمات غير الحكوميه في التنميه المستدامة والعمل المناخي على المستوى المحلي والممول من الاتحاد الاوروبي وتنفيذ مؤسسة مصر الخير بمحافظات اسوان والاقصر وبني سويف والفيوم.

ـ بالشراكة مع مديرية التضامن الاجتماعى بالاقصر ومؤسسة نايل بالاس الخيرية 2024

تم الإنجازات الاتية

حصول المؤسسة على شهادة تميز من مؤسسة مصر الخير لوصولها ضمن العشر جمعيات الأوائل والذين لهم أفضل الممارسات التنموية في مجال القضاء التام علي الجوع الهدف الثاني من أهداف التنمية المستدامه 2030 من خلال مسابقة جائزة مصر الخير لريادة العطاء الخيري والتنموي المستدام (الدورة الخامسه ) 2023

اقامت مؤسسة نايل بالاس الخيرية بالاقصر حفلها السنوي لتسليم الزي المدرسي لاطفال الحالات التي ترعاهم مؤسسة يوم 19/9/2024 وتم توزيع عدد ( 150 شنطة مدارس -200 زي مدرسي – 15 ماكينة خياطه مشروع صغير -150 ادوات مدرسية 350 عبوة حلاوة المولد النبوي الشريف )

تدريب جمباز وكاراتية لاطفال من سن 5سنوات إلى سنه 12 بمقر المؤسسة بداية من شهر أكتوبر 202

تقرير عن وحدة ادارة المشروعات بمحافظة الاقصر بالشراكة مع الجمعيات الاهلية تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعى

اولا:- مشروع تعزيز المرونة المناخية المرحلة الاولى بمحافظة الأقصر

*يتم تنفيذ انشطة مشروع تعزيز المرونة المناخية فى محافظة الاقصر 8 قرى بمراكز الطود وإسنا والقنرة بالشراكة مع 8 جمعيات اهلية.



انشطة الحشد المجتمعى:-



يتمثل في حشد المجتمعات المحلية لتبني أفكار المشروعات التنموية من خلال عقد لقاءات مجتمعية وندوات تعريفية وجلسات توعية وزيارات منزلية. تهدف هذه الأنشطة إلى إكساب المجتمعات المعرفة والمعلومات المتعلقة بثقافة التغيرات المناخية وكيفية التصدي لآثارها السلبية على الإنتاج الزراعي والحيواني. كما تسعى إلى رفع وعي الأفراد حول التدابير والإجراءات التي يمكن اتخاذها للحد من تأثيرات التغيرات المناخية، مما يعزز قدرتهم على التكيف مع هذه التغيرات وتحقيق استدامة في الإنتاج الزراعي والحيواني.

بالإضافة إلى ذلك، يتم تشجيع خروج السيدات والمشاركة الفعالة لهن في حضور الأنشطة المختلفة الخاصة بالحشد والتوعية، وذلك لتعزيز دور المرأة في مواجهة تحديات التغيرات المناخية والمساهمة في نشر المعرفة والابتكار داخل المجتمع من خلال جلسات توعية ولقاءات مجتمعية والتدريبات الفنية لمنتفعى الاقراض (بط - نحل).



نشاط توحيد الحيازات الزراعية

الهدف من النشاط: يهدف هذا النشاط إلى زيادة إنتاجية وحدة المساحة من خلال تطبيق مبادرة توحيد الحيازات الزراعية التي نجحت في التغلب على مشكلة تفتت الحيازات، مما ساعد على رفع إنتاجية الفدان وتحسين كفاءة الزراعة.

• استخدام الانذار المناخى المبكر

- تم انشاء 8 مراكز معلوماتية لنشر تعليمات الانذار المناخى المبكر لعدد 8 جمعيات.

- تم تدريب 128مزارع على استخدم تطبيق الانذار المناخى المبكر

• نشاط تحسين كفاءة الرى

الهدف من النشاط

يهدف هذا النشاط إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية لدى صغار المزارعين، وتخفيض تكلفة الري ورفع كفاءتها. يُوصى بتوسيع استخدام تقنيات الري الحديثة مثل الري بالتنقيط، بالإضافة إلى تدريب المزارعين على أساليب الري الفعالة التي تساهم في توفير المياه وتحسين الإنتاجية الزراعية.

مخرجات النشاط

- تم تطوير9 مساقى

- تم انشاء عدد 4 محطات طاقة شمسية.

- انشاء نموذج موز رى بالتنقيط مساحة 1 فدان بقرية العديسات قبلى و5 فدان قصب

.نشاط تحسين كفاءة الانتاج الحيوانى

-القروض العينية

الاقراض العينى بط بعدد 847 منتفعا، والاقراض العينى نحل بعدد 350 منتفعا.

- تطوير الوحدات البيطرية

تم تطوير عدد 2 وحدات بيطرية لخدمة قرى نطاق عمل المشروع بقريتى المريس والبعيرات

• التدريبات المنفذة:-

تدريب المستفيدات على الرعاية الامنة للبط

تدريب المستفيدين على رعاية المناحل

تدريب الجمعيات الاهلية الشريكة على انتاج العلف البديل

تدريب موظفين التضامن

تدريب المرشدين الزراعيين

تدريب الاطباء البيطريين

ثانيا:- مشروع التغيرات المناخية المرحلة الثانية بمحافظة الأقصر

- يتم تنفيذ انشطة مشروع التغيرات المناخية المرحلة الثانية فى محافظة الاقصر داخل 2 قرية هما الحليلة والقرايا بإسنا بالشراكة مع 2 جمعية اهلية

• انشطة الحشد المجتمعى

حشد المجتمعات من خلال تنظيم لقاءات مجتمعية وندوات تعريفية وزيارات منزلية لنقل المعلومات المتعلقة بالتغيرات المناخية وكيفية التصدي لآثارها السلبية على الإنتاج الزراعي والحيواني، حيث تم:

تدريب موظفين التضامن

تدريب المرشدين الزراعين

تدريب نشر المتطوعيين

تدريب الفنى للجمعيات على انتاج العلف البديل

تدريب فنى للمزارعيين على انتاج العلف البديل

ثالثا:- مشروع تعزيز المرونة المناخية المرحلة الثانية بمحافظة الأقصر

- يعمل فى قرى التعزيز المرونة المناخية المرحلة الاولى

نشاط انتاج العلف البديل (سيلاج)

- انشاء 19 كومة سيلاج وتدريب 19 من الذكور و237 على انتاج السيلاج وكيفية استخدامها فى تغذية الحيوانات

نشاط انتاج السماد (الكمبوست )

- انشاء 17 وحدة تسميد( انتاج سماد الكمبوست) وتنفيذ ندوات زراعية عن انتاج واستخدام الكمبوست لعدد 223 مزارع

انشاء وحدات انتاج الغاز الحيوى (البيوجاز)

- انشاء عدد 2 وحدة لانتاج الغاز الحيوى (غاز نظيف + سماد سائل)

انشاء وحدات قولبة

- تم انشاء وحدة انتاج اعلاف من المخلفات الزراعية بقرية المريس

رابعا:- مشروع بناء القدرة على الصمود( الالمانى) بمحافظة الأقصر

- يتم تنفيذ انشطة مشروع بناء القدرة على الصمود فى محافظة الاقصر داخل 3 قري بمراكز الطود وارمنت والزينية بالشراكة مع 3 جمعيات اهلية

انشطة الحشد المجتمعى

حشد المجتمعات من خلال تنظيم لقاءات مجتمعية وندوات تعريفية وزيارات منزلية. من المهم تعزيز الوعي لدى الأفراد حول التغيرات المناخية وكيفية التصدي لآثارها السلبية على الإنتاج الزراعي والحيواني. يجب تشجيع المجتمع على اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة هذه التحديات من خلال تبني ممارسات زراعية مستدامة وتطوير أساليب إنتاجية قادرة على التكيف مع التغيرات المناخية من خلال لقاءات مجتمعية ومسابقات ومسرحيات وتدريب ونشر المتطوعين.

نشاط توحيد الحيازات الزراعية

يهدف هذا النشاط إلى رفع إنتاجية وحدة المساحة من خلال تطبيق توليفة من المعاملات الزراعية ضمن مبادرة توحيد الحيازات الزراعية. يُوصى بتوسيع هذه المبادرة لتشمل المزيد من المزارعين، مما يساعد في التغلب على مشكلة تفتت الحيازات الزراعية ورفع إنتاجية الفدان من خلال تحسين أساليب الزراعة وتطبيق تقنيات أكثر كفاءة.

- تم انشاء عدد 3 مراكز معلوماتية لانذار المناخى المبكر

- تم تدريب 112 مزارع على استخدام تطبيق الانذار المناخى المبكر

رابعا:- مشروع كوكاكولا

- يتم تنفيذ أنشطة مشروع كوكاكولا داخل قرية المريس بالتعاون مع الجمعية الأهلية الشريكة "الأقصر للتنمية والتدريب".

- يشمل المشروع نموذجًا متكاملًا لزراعة محصول القصب باستخدام تقنية الري بالتنقيط عن طريق الشتل، بالإضافة إلى إنشاء محطة للطاقة الشمسية التي تستخدم لتشغيل شبكة الري.

- يتضمن النموذج 53 فدانًا موزعة على 86 مزارعًا.

- تم إنشاء محطة طاقة شمسية لتشغيل شبكة الري بشكل مستدام وفعال، مما يساعد في تقليل استهلاك المياه ورفع كفاءة الزراعة.

- انشطة جمعية الاورمان بمحافظة الاقصر خلال عام 2024

- اولا:

- اعادة تأهيل واعمار عدد ( 20 ) منزل بقرية نجع العرب بحاجر المحاميد قبلي مركز ارمنت

- ثانيا:

- توزيع عدد ( 500 ) شنطة مدرسية بمحتوياتها بالتعاون مع التحالف الوطني في مبادرة فرحهم بشنطتهم

- ثالثا:

- توزيع مساعدات مالية نقدية لعدد ( 500 ) اسرة من الارامل والايتام بأجمالي مبلغ

- ( 3300000 ) ثلاثة ملايين وثلاثمائة الف جنيها

- رابعا:

- توزيع عدد ( 700 ) شنطة مدرسية بمحتوياتها ضمن مبادرة عودة المدارس بالتعاون بين جمعية الاورمان والتحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي وشركة موانئ دبي العالمية0

- خامسا

- عمل معرض ملابس بعدد ( 2000 ) قطعة ملابس مختلفة تم توزيعها بالمجان بالتعاون بين جمعية الاورمان وصندوق تحيا مصر

- سادسا

- توزيع عدد (10 ) الاف بطانية ولحاف شتاء

- توزيع عدد ( 30) طن لحوم اضاحي خلال شهر رمضان

- توزيع عدد ( 9 ) الاف كرتونة مواد غذائية خلال شهر رمضان

- ذبح وتوزيع عدد ( 55 ) عجل اضاحي خلال ايام عيد الاضحي المبارك 2024 تحت اشراف مديرية التضامن الاجتماعي والطب البيطري والمحافظة

- ذبح وتوزيع نحو ( 50 ) عجل من خلال الجمعيات بالقري علي مستوي المحافظة لخفيف اعباء المعيشة خلال فترة ارتفاع اسعار اللحوم

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في مجال الخدمات التأهيلية لذوى الاحتياجات الخاصة

- تم تسليم عدد 1564 كارت خدمات متكاملة خلال الفترة من 1/1/2024 وحتى تاريخه وجارى ارسال مرحلة أخرى من الوزارة.

في مجال الخدمة العامة للمكلفين بمديرية التضامن الاجتماعى

عدد المكلفين: 2720

عدد وحدات الخدمة: 2492

عدد الخريجين: 1685

عدد الحاصلين على شهادات الإعفاء: 19.

في إطار جهود مديرية التضامن الاجتماعي بالأقصر المستمرة لتطوير خدماتها وتيسير حصول المواطنين عليها في كافة قرى ومراكز المحافظة.

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