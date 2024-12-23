أسعار الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024: عيار 21 يحافظ على قيمته بعد التراجع الأخير

الاقتصاد
الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 استقرارًا في عمليات البيع والشراء لليوم الثالث على التوالي، حيث ظل سعر الذهب عيار 21 عند 3750 جنيهًا، محافظًا على تراجعه الذي حدث يوم الجمعة الماضي بقيمة 70 جنيهًا.

أسعار الذهب المحلية اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

  • سعر الذهب عيار 24: سجل 4258.71 جنيه.
  • سعر الذهب عيار 21: سجل 3750 جنيهًا.
  • سعر الذهب عيار 18: استقر عند 3214.29 جنيه.
  • سعر الجنيه الذهب: سجل 30300 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 نحو 2623 دولارًا للأوقية.

أسعار الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 عيار 21 يحافظ على قيمته بعد التراجع الأخير سعر الذهب اليوم أسعار الذهب عيار 21 استقرار الذهب سعر الجنيه الذهب أسعار الذهب عالمي ا
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

«عن طريق الغطس»... شابين يستخرجان 448 قطعة أثرية من الإسكندرية بهدف التجارة

عاجل.. على طريقة بيبو وبشير الأهلي يضرب شباب بلوزداد بسادسية وهاترك للفدائي

محافظ الجيزة يفتتح معرض السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بأسعار مخفضة بسوق السمك القديم

سعر الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024: استقرار بعد التراجع الأخير

الصناعة تطرح ٤٣ مصنع كامل التجهيزات مدينة الجلود بالروبيكي بمقدم 25% وتقسيط حتى ست سنوات