أسعار الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024: عيار 21 يحافظ على قيمته بعد التراجع الأخير

شهدت أسعار الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 استقرارًا في عمليات البيع والشراء لليوم الثالث على التوالي، حيث ظل سعر الذهب عيار 21 عند 3750 جنيهًا، محافظًا على تراجعه الذي حدث يوم الجمعة الماضي بقيمة 70 جنيهًا.

أسعار الذهب المحلية اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

سعر الذهب عيار 24 : سجل 4258.71 جنيه .

: سجل . سعر الذهب عيار 21 : سجل 3750 جنيهًا .

: سجل . سعر الذهب عيار 18 : استقر عند 3214.29 جنيه .

: استقر عند . سعر الجنيه الذهب: سجل 30300 جنيه.

أسعار الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 نحو 2623 دولارًا للأوقية.