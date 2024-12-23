فايز السعيد يطلق جديده العاطفي "على طاري الشتا" في برنامج "إكس فاكتور دبي"

إلى جانب أجواء المنافسة الحامية بين المشتركين في الحلقة الثامنة من الموسم الثاني لبرنامج اكتشاف المواهب "إكس فاكتور دبي"، وبحضور أعضاء لجنة التحكيم الفنانين راغب علامة ورحمة رياض، فاجأ "سفير الألحان" الفنان الإماراتي فايز السعيد المتابعين حول العالم والجمهور الحاضر في دبي فيستيفال سيتي مول، بإطلاق أغنية جديدة من اللون الخليجي الكلاسيكي، قدمها لأول مرة بعنوان "على طاري الشتا".

جاء العرض في أجواء مليئة بالتفاعل والإثارة، وشكل لحظات غنائية عاطفية أكدت حرص السعيد الدائم على تقديم الأعمال المميزة التي تناسب أجواء الشتاء الجميلة.

تفاصيل أغنية على طاري الشتا

وتحمل أغنية "على طاري الشتا" كلمات الشاعر السعودي خالد الغامدي، وألحان فايز السعيد نفسه، وتوزيع موسيقي لزيد نديم، فيما جاء المكس والماستر على يد المهندس جاسم محمد.

وتقول كلمات مقدمتها

على طاري الشتا وينك

ابي ادفى على يدينك

تراني من الشتا الماضي

وانا ادوّر عناوينك

كفايه لي متى تجفى

ابي ترجع علي تكفى

اخاف من الشتا يلفي

واحسه من الوله ادفى

ومن أبرز اللحظات التي تركت أثرًا مميزًا لدى الحضور وأمام شاشة تلفزيون دبي، قدم فايز السعيد أغنية أخرى من أعماله بعنوان "جزاك الله خير"، وشاركه في أدائها المشتركين، ما شكل لوحة استعراضية جميلة من مفاجآت الحلقة. والأغنية من كلمات الشاعر الإماراتي أنور المشيري وألحان "الفارس"، وقدمها السعيد في بداية عرض الحلقة على الهواء مباشرة.

وقد أطلق فايز السعيد أغنية "على طاري الشتا" عبر قناته الرسمية على "يوتيوب" من خلال فيديو ممنتج تضمن كلمات الأغنية مع الغناء، إلى جانب عرضها عبر جميع الإذاعات الخليجية والعربية، وجميع المنصات المختلفة المتخصصة.