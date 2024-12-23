ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم 23 ديسمبر 2024

شهد سعر الدولار ارتفاعًا مفاجئًا في البنوك المصرية مع بداية تعاملات يوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، حيث سجل زيادة وصلت إلى 51 جنيهًا.

جاء هذا الارتفاع في الوقت الذي يشهد فيه السوق المصري تغيرات ملحوظة في أسعار العملات الأجنبية.

سعر الدولار الآن في البنوك المصرية

وفقا للآخر التحديثات التي أعلنتها البنوك عبر مواقعها الرسمية، سجل سعر الدولار ارتفاعًا ملحوظًا، حيث تراوحت الأسعار بين 50.89 و51 جنيهًا في مختلف البنوك:

بنك مصر:

سعر الشراء: 50.89 جنيه

سعر البيع: 50.99 جنيه

بنك القاهرة:

سعر الشراء: 50.86 جنيه

سعر البيع: 50.96 جنيه

البنك التجاري الدولي:

سعر الشراء: 50.9 جنيه

سعر البيع: 51 جنيه

البنك الأهلي:

سعر الشراء: 50.9 جنيه

سعر البيع: 51 جنيه

أسباب ارتفاع سعر الدولار

يأتي هذا الارتفاع في وقت حساس حيث يشهد سعر الدولار تقلبات مستمرة في الأسواق العالمية والمحلية.

كما قد يكون هذا الارتفاع مرتبطًا بتغيرات في العرض والطلب على الدولار الأمريكي في السوق المحلي، بالإضافة إلى تأثيرات من الأحداث الاقتصادية والإجراءات الحكومية الأخيرة.