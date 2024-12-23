استقرار أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

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الذهب

استقر سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، لليوم الخامس على التوالي، مع عدم حدوث تغييرات كبيرة في أسواق الصاغة. 

وعلى الرغم من عودة محلات الصاغة للعمل، إلا أن سعر الذهب عيار 21، الذي يعد الأكثر انتشارًا في مصر، ظل ثابتًا عند آخر انخفاض له الذي بلغ 70 جنيهًا.

تحديثات أسعار الذهب اليوم في الصاغة

وفقًا لأحدث التحديثات الصادرة من الشعبة العامة للذهب والمجوهرات، سجلت أسعار الذهب المحلية استقرارًا في كافة الأعيرة:

سعر الذهب عيار 24:
سجل اليوم 4258.71 جنيه للجرام.

سعر الذهب عيار 21:
استقر عند 3750 جنيهًا للجرام.

سعر الذهب عيار 18:
سجل 3214.29 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب:
استقر عند 30300 جنيه.

سعر الذهب العالمي اليوم

أما على الصعيد العالمي، فقد سجل سعر الذهب في الأسواق العالمية استقرارًا، حيث بلغ 2623 دولارًا للأوقية وفقًا للعقود الفورية.

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