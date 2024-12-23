غدا.. انطلاق فعاليات ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة «ميركادو» بالأقصر

محافظات
بوابة الفجر

 


تستضيف محافظة الأقصر غدًا الثلاثاء، ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة، (ميركادو) والذي يقام تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، و برعاية مؤسسة ساويرس للتنمية وبالشراكة مع سفارة اليابان وبالتعاون مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات مشروع تحسين انتاجية وسلاسل قيمة محصول الطماطم.

يقام الملتقي بقاعة النيل بفندق الجولي فيل الأقصر، وتنطلق فعالياته في تمام الساعة العاشرة صباحا وتمتد حتى الخامسة عصرا.  

يشارك في الملتقى أكثر من ١٠٠ مشارك يمثلون العديد من الجهات والأفراد والمزارعين والبنوك وشركات التسويق الزراعي والاستيراد والتصدير،  و التجارة الداخلية ومقدمي الخدمات المالية وغير المالية للقطاع الزراعي وشركات مستلزمات الإنتاج الزراعي.


كما يضم الملتقى العديد من المنتجين والهيئات المهتمة بمجال الزراعة والإستثمار وممثلي القطاع الحكومي وممثلي الجمعيات الإنتاجية الزراعية والتعاونيات الزراعية.


ويهدف الملتقى إلى خلق شراكات تعزز قطاع التصنيع الزراعي بين شركاء الملتقى بما يحقق رواج اقتصادي وتحسين دخل المزارعين، ودعم الشركات ومقدمي الخدمات.


كما يقام على هامش الملتقي معرض للشركات والذي تعرض من خلاله منتجات التصنيع الزراعي المُجهزة للتصدير والاستهلاك المحلي.

محافظة الأقصر الاقصر ملتقى محصول الطماطم مؤسسة ساويرس تنمية الأسرة المصرية الفاكهة المجففة التجارة الداخلية التعاونيات الزراعية الاستيراد والتصدير ملتقى التسويق الاول محافظ الأقصر

مواد متعلقة

ضمن المبادرة الرئاسية "100 مليون شجرة" زراعة 122 ألف شجرة في الأقصر.. خلال عام 2024

تمهيدا لتطويره وتشغيله.. رئيس مدينة الأقصر يتفقد المركز الحضري للمرأة

بالصور.. تعامد الشمس على قدس الأقداس بمعابد الكرنك في الأقصر.. إيذانا ببدء فصل الشتاء

صور.. زراعة 2000 شتلة ضمن المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة بالأقصر

شرطه مرافق الأقصر تنفذ حملة مكبرة لرفع الإشغالات بوسط المدينة..صور

تفاصيل جولات رئيس مدينة البياضية بالأقصر لمتابعة المشروعات الخدمية ورفع كفاءة منظومة النظافة

لحوم ودواجن بتخفيضات %30.. افتتاح سوق اليوم الواحد بمحافظ الأقصر

للمرة الثالثة.. ألمانية تزور الأطفال مرضى السرطان في الأقصر

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

«عن طريق الغطس»... شابين يستخرجان 448 قطعة أثرية من الإسكندرية بهدف التجارة

عاجل.. على طريقة بيبو وبشير الأهلي يضرب شباب بلوزداد بسادسية وهاترك للفدائي

محافظ الجيزة يفتتح معرض السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بأسعار مخفضة بسوق السمك القديم

سعر الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024: استقرار بعد التراجع الأخير

الصناعة تطرح ٤٣ مصنع كامل التجهيزات مدينة الجلود بالروبيكي بمقدم 25% وتقسيط حتى ست سنوات