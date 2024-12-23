غدا.. انطلاق فعاليات ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة «ميركادو» بالأقصر



تستضيف محافظة الأقصر غدًا الثلاثاء، ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة، (ميركادو) والذي يقام تحت رعاية المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، و برعاية مؤسسة ساويرس للتنمية وبالشراكة مع سفارة اليابان وبالتعاون مع مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، وذلك ضمن أنشطة وفعاليات مشروع تحسين انتاجية وسلاسل قيمة محصول الطماطم.

يقام الملتقي بقاعة النيل بفندق الجولي فيل الأقصر، وتنطلق فعالياته في تمام الساعة العاشرة صباحا وتمتد حتى الخامسة عصرا.

يشارك في الملتقى أكثر من ١٠٠ مشارك يمثلون العديد من الجهات والأفراد والمزارعين والبنوك وشركات التسويق الزراعي والاستيراد والتصدير، و التجارة الداخلية ومقدمي الخدمات المالية وغير المالية للقطاع الزراعي وشركات مستلزمات الإنتاج الزراعي.



كما يضم الملتقى العديد من المنتجين والهيئات المهتمة بمجال الزراعة والإستثمار وممثلي القطاع الحكومي وممثلي الجمعيات الإنتاجية الزراعية والتعاونيات الزراعية.



ويهدف الملتقى إلى خلق شراكات تعزز قطاع التصنيع الزراعي بين شركاء الملتقى بما يحقق رواج اقتصادي وتحسين دخل المزارعين، ودعم الشركات ومقدمي الخدمات.



كما يقام على هامش الملتقي معرض للشركات والذي تعرض من خلاله منتجات التصنيع الزراعي المُجهزة للتصدير والاستهلاك المحلي.