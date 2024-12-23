سعر الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024: استقرار مستمر بعد التراجع الأخير

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سعر الذهب اليوم الإثنين
سعر الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024

سجلت أسعار الذهب في مصر اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 استقرارًا لليوم الثالث على التوالي، بعد الانخفاض الذي شهدته الأعيرة الذهبية يوم الجمعة الماضية. 

وأشارت التقارير الواردة من شعبة الذهب إلى أن عيار 21 قد تراجع بقيمة 70 جنيهًا، مما أدى إلى استقرار الأسعار في السوق المحلي.

أسعار الذهب اليوم في مصر

حسب آخر تحديثات شعبة الذهب، كانت أسعار الأعيرة الذهبية كالتالي:

  • سعر الذهب عيار 24: استقر عند 4285 جنيهًا للجرام.
  • سعر الذهب عيار 21: سجل 3750 جنيهًا للجرام بعد تراجع قدره 70 جنيهًا.
  • سعر الذهب عيار 18: استقر عند 3214 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

استقر سعر الجنيه الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 عند 30000 جنيه، مع عدم وجود تغييرات ملحوظة في قيمته مقارنة باليومين الماضيين.

سعر الذهب عالميًا

على الصعيد العالمي، سجل سعر الذهب في بورصة الذهب استقرارًا أيضًا، حيث بلغ 2623 دولارًا للأوقية.

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