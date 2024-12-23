سعر الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024: استقرار بعد التراجع الأخير

سجلت أسعار الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 استقرارًا لليوم الثالث على التوالي، بعد التراجع الذي شهدته الأعيرة الذهبية يوم الجمعة الماضي.

حيث انخفض عيار 21 بنحو 70 جنيهًا في التحديث الأخير وفقًا لشعبة الذهب.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر الذهب عيار 24 : استقر عند 4285 جنيهًا للجرام.

: استقر عند 4285 جنيهًا للجرام. سعر الذهب عيار 21 : سجل 3750 جنيهًا للجرام بعد انخفاض قدره 70 جنيهًا.

: سجل 3750 جنيهًا للجرام بعد انخفاض قدره 70 جنيهًا. سعر الذهب عيار 18: استقر عند 3214 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب استقرارًا أيضًا بعد تراجعه إلى 30000 جنيه.

سعر الذهب عالميًا

في الأسواق العالمية، استقر سعر الذهب في بورصة الذهب عند 2623 دولارًا للأوقية.