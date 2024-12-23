محافظ بورسعيد يضع إكليل الزهور تكريمًا لشهداء الوطن في عيد النصر

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محافظ بورسعيد يضع
محافظ بورسعيد يضع إكليل الزهور تكريمًا لشهداء الوطن في عيد ا

 

أقام اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، صباح اليوم الاثنين، مراسم وضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بحديقة المسلة في ميدان الشهداء، وذلك ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى الـ68 لانتصار الشعب المصري على العدوان الثلاثي.

شهدت المراسم حضور اللواء تامر السمري، مدير أمن بورسعيد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية، وسط أجواء مفعمة بالفخر الوطني.

وقد توافد المئات من المواطنين على ميدان الشهداء، حيث رفعوا أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينما صدحت الإذاعة المحلية بالأغاني الوطنية التي أشعلت الحماسة في النفوس وأحيت ذكرى التضحية والبطولة.

وأكد المحافظ في كلمته بهذه المناسبة أن الاحتفالات تجسد التقدير الكبير لتضحيات الشهداء الذين رسموا بدمائهم طريق الحرية والنصر، مشددًا على أهمية التلاحم الوطني والاعتزاز بتاريخ مصر المجيد.

واستعادت بورسعيد، خلال هذه الفعاليات، روح الصمود التي ميزتها عبر العقود، مؤكدة مكانتها كرمز وطني عريق يحكي صفحات مشرقة من تاريخ النضال المصري.

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