مد فترة التقديم في سكن لكل المصريين 5 حتى 15 يناير 2025: التفاصيل الكاملة

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن تمديد فترة التقديم للوحدات السكنية في مبادرة سكن لكل المصريين 5، وذلك قبل أيام قليلة من انتهاء التسجيل.

ويشمل هذا الإعلان عددًا كبيرًا من الوحدات السكنية المنتشرة في عدة مدن ومراكز داخل العديد من المحافظات المصرية.

تمديد فترة رفع المستندات حتى 15 يناير 2025

أكدت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، أن فترة رفع المستندات عبر الموقع الإلكتروني للصندوق ستستمر حتى 15 يناير 2025.

يشمل هذا القرار المواطنين الذين قاموا بشراء كراسة الشروط وسددوا مقدم جدية الحجز حتى 31 ديسمبر 2024، وأوضحت عبدالحميد أن التمديد لا يشمل شراء كراسة الشروط أو سداد مقدم الحجز، حيث سيظل الموعد النهائي لشراء الكراسات في 31 ديسمبر 2024.

عدد الوحدات السكنية المتاحة وأسعارها

يتضمن إعلان سكن لكل المصريين 5، طرح 23،958 وحدة سكنية جاهزة للتسليم الفوري في العديد من المحافظات، حيث تتراوح أسعار الوحدات السكنية ما بين 184،000 جنيه و400،000 جنيه، وذلك للمواطنين من ذوي الدخل المنخفض والمتوسط.

نظام الأولويات في المدن الجديدة

أوضحت عبدالحميد أن جميع الوحدات السكنية في المدن الجديدة المعلن عنها في إطار المبادرة ستكون خاضعة لنظام الأولويات، وذلك بسبب الإقبال الكبير على هذه الوحدات.

حيث سيتم تطبيق الأولوية في حالة زيادة عدد المتقدمين من العملاء منخفضي الدخل أو زيادة عدد المتقدمين من ذوي الهمم من متوسطي الدخل.

ترتيب الأولويات في الإسكان الاجتماعي

يتم ترتيب الأولويات بناءً على عدة عوامل، كالتالي:

الزوج/الزوجة مع الأولاد. الأرملة/الأرمل مع الأولاد. المطلق/المطلقة مع الأولاد. المتزوج/المتزوجة دون أولاد. الأعزب.

وفي حالة تساوي العدد، ستكون الأولوية للأسرة الأقل عددًا، وإذا استمر التساوي، ستكون الأولوية للأكبر سنًا.

الإقبال على الوحدات السكنية

أعلنت عبدالحميد أن الإقبال على إعلان سكن لكل المصريين 5 في تزايد مستمر، حيث وصل عدد من قاموا بشراء كراسة الشروط إلى 700،000 مواطن، في حين بلغ عدد الذين سددوا مقدم جدية الحجز نحو 400،000 مواطن.