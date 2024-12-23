بورسعيد تحتفي بعيد النصر الـ68 برفع الأعلام وصور الرئيس

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محافظ بورسعيد يضع
محافظ بورسعيد يضع إكليل الزهور تكريمًا لشهداء الوطن في عيد ا

 

احتفلت محافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، بالذكرى الـ68 لانتصار الشعب المصري على العدوان الثلاثي، في مشهد يجسد الفخر الوطني والانتماء.

تجمع مئات المواطنين، كبارًا وصغارًا، في ميدان الشهداء أمام الديوان العام للمحافظة، حيث رفعوا أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بينما أضفت الإذاعة المحلية أجواء حماسية ببث الأغاني الوطنية التي أشعلت مشاعر الحضور.

وفي لفتة تقدير لشهداء الوطن، قام اللواء محب حبشي، محافظ بورسعيد، بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري للشهداء بحديقة المسلة في ميدان الشهداء، بحضور اللواء تامر السمري، مدير أمن بورسعيد، وعدد من القيادات التنفيذية والأمنية والسياسية.

عكست الاحتفالية روح التلاحم بين الشعب المصري وقيادته السياسية، مؤكدة على عظمة هذا الشعب وإصراره على تحقيق الانتصارات. وظلت بورسعيد، كما هي دائمًا، رمزًا للصمود والتحدي في وجه التحديات، مستذكرة يومًا خالدًا في تاريخ الوطن.

إكليل من الزهور الأغاني الوطنية العدوان الثلاثي النصب التذكاري للشهداء ميدان الشهداء

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