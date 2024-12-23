إزالة بناء مخالف بالزينية شمال الأقصر واستمرار اعمال توسعة طريق ابو عدس



قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزينية شمال الاقصر، برئاسة أحمد أبو عيش بفك شدة خشبية بالزينية قبلي بمنطقة الصيادين بجوار محور اللواء الدكتور سمير فرج علي مساحة ١٠٠ متر تقريبًا، وتمت الإزالة في المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.



كما تابع رئيس المركز لليوم الثالث على التوالي أعمال توسعة وتمهيد الطريق المؤدي إلى خط مياه الشرب بالزينية قبلي، وأعمال تمهيد وتوسعة طريق ابو عدس بالعشي وتم دفع اللودر والقلاب الكبير، وكذلك تمت متابعة أعمال قص وتهذيب الأشجار بقرية الزينية بحري بداية من العمارات السكنية حتى المبنى الإداري للقرية بمنطقة القنطرة.



وفى إطار أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بمدينة الزينية تم رفع ١٢٠ طن من التراكمات الترابية والمخلفات الصلبة بالمدينة وقرى الصعايدة والعشى والزينية قبلى والزينية بحرى ومنطقة الصحارة.

كما قامت إدارة الكهرباء بالمركز بتركيب كشافات إنارة بالمناطق الحيوية والهامة بقرية الزينية بحري.

فى ضوء تنفيذ توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن بالتواجد الميداني والتواصل الدائم بالمواطنين والوقوف على طلباتهم وبحث انسب الحلول لها بما يتناسب مع القانون، إلى جانب التصدي بكل حزم للتعديات على الأراضي الزراعية، ومخالفات البناء دون ترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

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