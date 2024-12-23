حالة الطقس اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024: اضطراب في الملاحة البحرية وأمطار خفيفة

تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، اضطرابًا في الملاحة البحرية على سواحل مطروح، الإسكندرية، والبحيرة، حيث تستمر هذه الاضطرابات لمدة يومين على الأقل، مصحوبة برياح شديدة وارتفاع في الأمواج مع احتمالية لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

الملاحة البحرية: من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الغربية في مصر اضطرابًا في الملاحة البحرية، حيث تزداد سرعة الرياح لتتراوح بين 40 و50 كم/ساعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج ليصل إلى 2-3 متر.

الطقس العام: تشير التوقعات إلى نشاط ملحوظ في الرياح على معظم أنحاء الجمهورية، مع استمرار الرياح النشطة في اليومين المقبلين، مما يؤدي إلى اضطرابات إضافية في حركة الملاحة البحرية حتى الأربعاء 25 ديسمبر 2024.

كما ستستمر الشبورة المائية من 4 صباحًا إلى 8 صباحًا، مما قد يؤثر على الرؤية في بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة والوجه البحري: تسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة اليوم 20 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 12 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: يسود الطقس شديد البرودة في الليل والصباح الباكر، حيث تسجل الحد الأدنى من درجات الحرارة 9 درجات مئوية.

الأمطار في الساعات المقبلة

من المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية لتزايد كثافة الأمطار خلال الساعات القادمة.

الظواهر الجوية المتوقعة الأيام المقبلة

سرعة الرياح: من المتوقع أن تستمر الرياح القوية، حيث تصل سرعتها إلى 40-50 كم/ساعة.

ارتفاع الأمواج: ستكون الأمواج مرتفعة على السواحل الشمالية، حيث يتراوح ارتفاعها بين 2 إلى 3 متر.