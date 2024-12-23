حالة الطقس اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024: اضطراب في الملاحة البحرية وأمطار خفيفة

أخبار مصر
الطقس
الطقس

تشهد حالة الطقس اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024، اضطرابًا في الملاحة البحرية على سواحل مطروح، الإسكندرية، والبحيرة، حيث تستمر هذه الاضطرابات لمدة يومين على الأقل، مصحوبة برياح شديدة وارتفاع في الأمواج مع احتمالية لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب الأنحاء.

تفاصيل حالة الطقس اليوم

الملاحة البحرية: من المتوقع أن تشهد السواحل الشمالية الغربية في مصر اضطرابًا في الملاحة البحرية، حيث تزداد سرعة الرياح لتتراوح بين 40 و50 كم/ساعة، مما يؤدي إلى ارتفاع الأمواج ليصل إلى 2-3 متر.

الطقس العام: تشير التوقعات إلى نشاط ملحوظ في الرياح على معظم أنحاء الجمهورية، مع استمرار الرياح النشطة في اليومين المقبلين، مما يؤدي إلى اضطرابات إضافية في حركة الملاحة البحرية حتى الأربعاء 25 ديسمبر 2024

كما ستستمر الشبورة المائية من 4 صباحًا إلى 8 صباحًا، مما قد يؤثر على الرؤية في بعض المناطق.

درجات الحرارة اليوم

القاهرة والوجه البحري: تسجل درجات الحرارة العظمى في القاهرة اليوم 20 درجة مئوية، بينما تصل الصغرى إلى 12 درجة مئوية.

جنوب الصعيد: يسود الطقس شديد البرودة في الليل والصباح الباكر، حيث تسجل الحد الأدنى من درجات الحرارة 9 درجات مئوية.

الأمطار في الساعات المقبلة

من المتوقع أن تتساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة على المناطق الساحلية الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، مع احتمالية لتزايد كثافة الأمطار خلال الساعات القادمة.

الظواهر الجوية المتوقعة الأيام المقبلة

سرعة الرياح: من المتوقع أن تستمر الرياح القوية، حيث تصل سرعتها إلى 40-50 كم/ساعة.

ارتفاع الأمواج: ستكون الأمواج مرتفعة على السواحل الشمالية، حيث يتراوح ارتفاعها بين 2 إلى 3 متر.

حالة الطقس اليوم الطقس في مصر الرياح والامطار الملاحة البحرية سقوط أمطار الطقس في ديسمبر 2024 الظواهر الجوية

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

«عن طريق الغطس»... شابين يستخرجان 448 قطعة أثرية من الإسكندرية بهدف التجارة

عاجل.. على طريقة بيبو وبشير الأهلي يضرب شباب بلوزداد بسادسية وهاترك للفدائي

محافظ الجيزة يفتتح معرض السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بأسعار مخفضة بسوق السمك القديم

سعر الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024: استقرار بعد التراجع الأخير

الصناعة تطرح ٤٣ مصنع كامل التجهيزات مدينة الجلود بالروبيكي بمقدم 25% وتقسيط حتى ست سنوات