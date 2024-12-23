بحثا عن الكنز.. استمرار حبس 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار في أطفيح

حوادث
بوابة الفجر

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في أطفيح.

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في أطفيح، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر، وعثر على حفرة عميقة وسط المنزل


 
ضبط المتهمين

 

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عدد من الأشخاص في التنقيب عن الآثار داخل عقار بأطفيح، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم مداهمة العقار وضبط 7 متهمين، وبحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب.

وعثر رجال المباحث على حفرة أحدثها المتهمون، وسط العقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأحيلوا إلى النيابة المختصة للتحقيق

الإجراءات القانونية اتخاذ الإجراءات القانونية التنقيب عن الأثار التحقيق مع المتهمين محكمة جنوب الجيزة

مواد متعلقة

لعدم إجادته السباحة.. تفاصيل غرق شاب بترعة المريوطية في الهرم

شاهد عيان على حريق مطعم شهير بفيصل: ماس باللافته وخسائر بالملايين

"الفجر" ترصد آثار حريق بمطعم شهير بشارع فيصل (صور)

بحثا عن الكنز.. حبس 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار في أطفيح

خسائر بالملايين.. تفاصيل معاينة النيابة لحريق مطعم بشارع فيصل

دون إصابات.. الاستماع لأقوال شهود العيان بحريق مطعم تفويله بشارع فيصل

4 خطوات للاستعلام عن المخالفات المرورية.. تعرف عليها

نشرة مرور "الفجر".. انتظام حركة المرور بشوارع القاهرة والجيزة
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

عاجل- «ثوان تفصلك عن أموالك».. البنك المركزي المصري يطلق خدمة تحويل أموال لحظية من أي دولة (تفاصيل)

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

سائق يتحرش بسيدة بشوارع مدينة نصر.. والنيابة تحقق

عاجل| أسماء مكاتب تحويل الأموال لحظيا من الخارج إلى مصر

تفاصيل إصابة ساكا ومدة غيابه عن الملاعب

بحثا عن الكنز.. استمرار حبس 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار في أطفيح

وزير الدولة للإنتاج الحربي يتفقد خطوط الإنتاج ومراحل التصنيع بشركة حلوان للصناعات الهندسية