بحثا عن الكنز.. استمرار حبس 7 متهمين بالتنقيب عن الآثار في أطفيح

قرر قاضي المعارضات، بمحكمة جنوب الجيزة، استمرار حبس المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في أطفيح.

تباشر النيابة العامة، التحقيق مع المتهمين بالتنقيب عن الآثار داخل عقار في أطفيح، وضبط بحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر، وعثر على حفرة عميقة وسط المنزل





ضبط المتهمين

وردت معلومات لرجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تفيد تورط عدد من الأشخاص في التنقيب عن الآثار داخل عقار بأطفيح، وعقب تقنين الإجراءات القانونية اللازمة، تم مداهمة العقار وضبط 7 متهمين، وبحوزتهم أدوات تستخدم في الحفر والتنقيب.

وعثر رجال المباحث على حفرة أحدثها المتهمون، وسط العقار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وأحيلوا إلى النيابة المختصة للتحقيق