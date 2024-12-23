كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم عبر الإنترنت

مع التطور الرقمي الذي تشهده الخدمات الحكومية، أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي خدمة الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم عبر موقعها الرسمي، وذلك لتسهيل الحصول على معلومات المعاشات دون الحاجة للذهاب إلى مكاتب التأمينات.

توفر هذه الخدمة الراحة والكفاءة لأكثر من 13 مليون مستفيد من المعاشات في مصر، وتمنح المواطنين الوقت والجهد.

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم

يمكنك الآن الاستعلام عن قيمة المعاش بسهولة باتباع هذه الخطوات البسيطة عبر الموقع الإلكتروني:

الدخول إلى الموقع الرسمي: ابحث عن الموقع الرسمي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي باستخدام محرك البحث الخاص بك.

اختيار أيقونة صاحب المعاش: ستجد خيارات مخصصة للمستفيدين من المعاشات.

النقر على "التأمينات الاجتماعية": ستظهر لك خيارات مختلفة، اختر خيار "الاستعلام عن البيانات الأساسية لملف المعاش".

إدخال البيانات المطلوبة: قم بإدخال الرقم القومي وجميع البيانات المطلوبة بدقة لضمان الحصول على المعلومات الصحيحة.

النقر على زر الاستعلام: بمجرد النقر على الزر، ستظهر لك جميع تفاصيل المعاش الخاص بك.

ما هي خدمة الاستعلام عن المعاش بالاسم؟

خدمة الاستعلام عن المعاش بالاسم هي خدمة إلكترونية مبتكرة أطلقتها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بهدف توفير وسيلة سريعة ومباشرة للمواطنين للاطلاع على قيمة المعاش الشهري الخاص بهم.

هذه الخدمة تلغي الحاجة للتنقل أو الانتظار في الطوابير وتوفر الوقت والجهد لجميع المستفيدين.

موعد صرف معاشات شهر ديسمبر 2024

بموجب القانون رقم 148 لسنة 2019، يتم صرف المعاشات في اليوم الأول من كل شهر ميلادي. وعليه، بدأ صرف معاشات شهر ديسمبر 2024 يوم الأحد 1 ديسمبر 2024.

أماكن صرف المعاشات

لتيسير عملية صرف المعاشات ومنع التزاحم، توفر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عدة خيارات منها: