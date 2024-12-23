ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024
شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 ارتفاعًا مفاجئًا في البنوك المصرية، حيث سجل الدولار ارتفاعًا قدره 51 جنيهًا، ليواصل هذا الارتفاع المستمر في التعاملات المصرفية.
سعر الدولار اليوم في البنوك
- بنك مصر:
- سعر الشراء: 50.89 جنيه
- سعر البيع: 50.99 جنيه
- بنك القاهرة:
- سعر الشراء: 50.86 جنيه
- سعر البيع: 50.96 جنيه
- البنك التجاري الدولي:
- سعر الشراء: 50.90 جنيه
- سعر البيع: 51 جنيه
- البنك الأهلي:
- سعر الشراء: 50.90 جنيه
- سعر البيع: 51 جنيه