ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 ارتفاعًا مفاجئًا في البنوك المصرية، حيث سجل الدولار ارتفاعًا قدره 51 جنيهًا، ليواصل هذا الارتفاع المستمر في التعاملات المصرفية.

سعر الدولار اليوم في البنوك