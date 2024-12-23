ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024

الاقتصاد
ارتفاع مفاجئ في سعر
ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024

شهد سعر الدولار اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 ارتفاعًا مفاجئًا في البنوك المصرية، حيث سجل الدولار ارتفاعًا قدره 51 جنيهًا، ليواصل هذا الارتفاع المستمر في التعاملات المصرفية.

سعر الدولار اليوم في البنوك

  • بنك مصر:
    • سعر الشراء: 50.89 جنيه
    • سعر البيع: 50.99 جنيه
  • بنك القاهرة:
    • سعر الشراء: 50.86 جنيه
    • سعر البيع: 50.96 جنيه
  • البنك التجاري الدولي:
    • سعر الشراء: 50.90 جنيه
    • سعر البيع: 51 جنيه
  • البنك الأهلي:
    • سعر الشراء: 50.90 جنيه
    • سعر البيع: 51 جنيه
سعر الدولار اليوم سعر الدولار 23 ديسمبر 2024 سعر الدولار فى البنوك البنك الاهلي البنك التجاري الدولي
Elfagr.org

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

موعد مباراة الأهلي القادمة بعد الفوز على شباب بلوزداد في دوري أبطال إفريقيا

«عن طريق الغطس»... شابين يستخرجان 448 قطعة أثرية من الإسكندرية بهدف التجارة

عاجل.. على طريقة بيبو وبشير الأهلي يضرب شباب بلوزداد بسادسية وهاترك للفدائي

محافظ الجيزة يفتتح معرض السلع الغذائية والمستلزمات المنزلية بأسعار مخفضة بسوق السمك القديم

سعر الذهب اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024: استقرار بعد التراجع الأخير

الصناعة تطرح ٤٣ مصنع كامل التجهيزات مدينة الجلود بالروبيكي بمقدم 25% وتقسيط حتى ست سنوات