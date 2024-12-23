في تبادل إطلاق النيران مع الشرطة.. مصرع 3 عناصر إجرامية وضبط آخرين من تجار المخدرات بالجيزة

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المضبوطات
المضبوطات

لقي 3 عناصر إجرامية شديدة الخطورة مصرعهم، فيما تم ضبط عنصرين آخرين من تجار المخدرات عقب تبادل إطلاق النيران مع القوات بالجيزة.
وكانت الأجهزة الأمنية قد رصدت نشاط بؤرة إجرامية تضم 5 عناصر إجرامية شديدة الخطورة تخصص نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة مُتخذين أحد الأماكن على ضفاف نهر النيل بدائرة مركز شرطة العياط بالجيزة مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المتهمين بمشاركة قطاع الأمن المركزي، ولدى استشعارهم بالقوات بادروا بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم؛ وأسفر التعامل عن مصرع ثلاثة منهم وضبط اثنين آخرين.
وعُثر بحوزة المتهمين على كميات من المواد المخدرة المتنوعة وزنت 46 كجما تضم مخدرات "الهيدرو - الآيس - الحشيش - الهيروين" بالإضافة إلى عدد كبير من الأقراص المخدرة لعقار "الترامادول" و(بندقية آلية – 2 بندقية خرطوش - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة)، وتُقدر القيمة المالية للمضبوطات بنحو 8،250 مليون جنيه تقريبًا.

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