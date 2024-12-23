حارس دورتموند يطالب زملاءه بمزيد من الذكاء بعد الفوز على فولفسبورج

الفجر الرياضي
بوابة الفجر

طالب جريجور كوبيل، حارس بوروسيا دورتموند، لاعبي فريقه بالتحلي بالمزيد من الذكاء بعد الفوز على فولفسبورج 3-1 في الجولة 15 من البوندسليجا.

حارس دورتموند يطالب زملاءه بمزيد من الذكاء بعد الفوز على فولفسبورج

وقال كوبيل: "قدمنا شوطًا أول رائعًا ودافعنا بشكل جيد رغم النقص العددي في الشوط الثاني". وأضاف: "يجب أن نكون أكثر ذكاءً وألا نضع أنفسنا في مواقف خطيرة، لكننا كنا متيقظين وعدوانيين، وهذا انتصار مهم".

من جهته، قال ماكسيميليان بيير مسجل الهدف الثاني: "لعبنا جيدًا في الشوط الأول، تحركنا الكرة بشكل ممتاز وكنّا فعالين أمام المرمى".

وتابع: "لا أستطيع تفسير ما حدث في الشوط الثاني، كانت الخطة أن نلعب بنفس الأسلوب، لكن لم ننجح في ذلك". وأتم: "في النهاية، المهم هو الفوز، ونتطلع لتحسين الأداء في العام الجديد، فطموحنا أكبر من المركز السادس".

 

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