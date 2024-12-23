حملات أمنية لضبط تجار المخدرات والأسلحة النارية غير المرخصة بأسوان ودمياط

وجه قطاع الأمن العام بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريتي أمن أسوان ودمياط، حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، ما أسفر عن ضبط 7 قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية.

وأسفرت الحملات في دمياط عن ضبط (4) قضايا اتجار في المواد المخدرة.. ضُبط خلالها (7 كيلو جرامات من مخدر الحشيش- و11 كجما من مخدر البانجو- 7 كيلو جرامات من مخدر الهيدرو وكمية لمخدر الهيروين)، بالإضافة إلى ضبط (3) قطع سلاح ناري غير مرخص بحوزة 3 متهمين (2 منهم له معلومات جنائية).

وفي أسوان.. تم ضبط (3) قضايا اتجار في المواد المخدرة والأسلحة النارية ضُبط خلالها (7.100 كجم من مخدر الحشيش- و3.500 كجم من مخدر البانجو- وكمية من مخدر الهيروين- وعدد من الأقراص المخدرة)، بحوزة 4 متهمين لـ 2 منهم معلومات جنائية، بالإضافة إلى ضبط (3) قطعة سلاح ناري غير مرخص عبارة عن (2 بندقية خرطوش- فرد محلي- عدد من الطلقات)، كما تم تنفيذ (743) حكما قضائيا متنوعا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ استمرار الحملات الأمنية.