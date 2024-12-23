ضبط 8 شركات سياحة دون ترخيص بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 8 شركات دون ترخيص لقيامها بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية مختلفة لهم وإيهامهم بأنها شركات سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، والترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي واتخاذها مقرات لإدارتها بشقق مستأجرة لفترات مؤقتة.

وكانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قد أكدت قيام 8 شركات بالنصب على المواطنين بزعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).

وعقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط القائمين على إدارتها، وعثر بداخل تلك الشركات على (أكلاشيهات – تذاكر طيران - تأشيرات – إعلانات لرحلات دينية وبرامج لرحلات سياحية - دفاتر إيصالات استلام نقدية – دفاتر مدون بها بيانات العملاء وحسابتهم - لافتات - مجموعة من الدعاية الخاصة للرحلات داخلية – مجموعة من الإعلانات على مواقع التواصل الاجتماعي).