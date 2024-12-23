ضبط 448 قطعة أثرية بحوزة شخصين بقصد الاتجار بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط 448 قطعة أثرية بحوزة شخصين بالإسكندرية بقصد الاتجار.

وكانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام والسياحة والآثار قد أكدت قيام شخصين لأحدهما معلومات جنائية يقيمان بمحافظة الإسكندرية بحيازة قطع أثرية بقصد الاتجار.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف المتهمين وضبطهما بالإسكندرية وبحوزتهما (448 قطعة أثرية متنوعة) من بينها 53 تمثالا عليها نقوشات متنوعة و3 رؤوس تماثيل و12 حربة برؤوس آدمية و14 كأسا من البرونز و41 بلطة عليها نقوش أثرية و20 قطعة من البرونز و305 مصكوكات عليها نقوش أثرية.

وبمواجهتهما، اعترفا بحيازتهما للقطع الأثرية بقصد الاتجار فيها، وتحصلهما عليها من خلال الغطس واستخراجها من قاع البحر بخليج أبو قير بالإسكندرية.. وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأن جميع المضبوطات أثرية ضمن الآثار الغارقة وتعود للعصرين اليوناني والروماني.