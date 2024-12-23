تفاصيل مصرع شاب سقط من الدور الثالث في مزرعة بالدقهلية

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جثة ارشيفية
جثة ارشيفية

لفظ شاب في العقد الثالث من عمره أنفاسه الأخيرة إثر سقوطه من الثالث فى مزرعة دواجن مكونه من 6 طوابق في كفر الشناوي شربين طريق بلقاس بمحافظة الدقهلية. 

تلقت الأجهزة الأمنية في الدقهلية بلاغا يفيد بمصرع شاب سقط من الدور الثالث في مزرعة دواجن بشربين في الدقهلية.

اتتقلت قوة امنية وسيارة اسعاف إلى موقع البلاغ وتبين سقوط شخص من الدور الثالث فى مزرعه دواجن مكونه من 6 طوابق في قرية كفر الشناوي شربين طريق بلقاس.

وبالفحص تبين ان الجثة لشاب يدعي
محمود رجب محمد حسين 35 سنه من بنى سويف جثه هامده، وتم نقله لمستشفي شربين.

تحرر عن ذلك المحضر اللزم للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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