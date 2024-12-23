البيئة تستكمل فعاليات المرحلة الختامية من مسابقة " صحتنا من صحة كوكبنا "

أخبار مصر
جانب من المسابقة
جانب من المسابقة

صرحت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة إنه تم استكمال  فعاليات المرحلة الختامية من مسابقة " صحتنا من صحة كوكبنا"، من جامعة الوادى الجديد، بحضور الدكتور عبد العزيز طنطاوي رئيس جامعة الوادى الجديد، وعدد من أعضاء هيئة التدريس وبحضور فرع جهاز شئون البيئة بالوادى الجديد، لافتةٍ ان المسابقة تنظمها وزارة البيئة بالتعاون مع شركة سانوفي مصر المتخصصة في مجال صناعة الأدوية، والمجلس الأعلى للجامعات، ووزارة التعليم العالى والبحث العلمي، مشيرة إلى ان هذه المسابقة تعد نموذجًا رائدًا للشراكة بين المؤسسات الحكومية والخاصة، لتعزيز الوعي البيئي وبناء جيل جديد واعى بقضايا البيئة والتنمية المستدامة.

وقد شارك فى المسابقه عدد ٥٠٠ طالب وطالبة، وتضمنت فعاليات المسابقة تنفيذ أنشطة توعوية متنوعة من ندوات تثقيفية لتعريف الطلاب بأهمية التنمية المستدامة وسبل تحقيقها، ومسابقات علمية وإبداعية شملت إعداد فيديوهات توعوية وأبحاث علمية حول موضوعات مثل التغيرات المناخية، البصمة الكربونية، وفرص العمل الخضراء، وفعاليات رياضية.، وتم  توزيع عدد ٢٠ دراجة هوائية على الفائزين، حيث تم اختيار هذه الدراجات بعناية لتعكس الأهتمام بالبيئة وما تسهم به من تقليل للانبعاثات نظرًا لأهمية نشر ثقافة استخدام وسائل النقل المستدام.

وفي سياق متصل، تم استكمال فعاليات المرحلة الختامية من المسابقة بكليات الوجه البحري التابعة لجامعة الأزهر، وذلك عقب إطلاق الفعاليات بفرع الجامعة بالوجه القبلي بأسيوط، برعاية الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر الشريف. وقد تم تنفيذ الفعاليات بكلية الدراسات الإسلامية بمدينة دسوق، وكلية الدراسات الإسلامية بنات بكفر الشيخ، وكلية الشريعة والقانون بطنطا.، حيث شهدت المسابقة مشاركة فعالة من أعضاء هيئة التدريس والطلاب الذين أبدوا حماسًا كبيرًا لإنجاح هذه الفعاليات وتحقيق أهدافها.

جدير بالذكر ان مسابقه" صحتنا من صحة كوكبنا " استهدفت عدد ٢٠ جامعة مصرية على مستوى محافظات الجمهورية، وتوزيع عدد (۱۰۰۰) دراجة هوائية على طلاب الجامعات الفائزين بالمسابقه، وكانت الانطلاقة من جامعة أسيوط، وامتدت إلى جامعات جنوب الصعيد، ثم جامعة السويس بمشاركة جامعات القناة. كما شملت جامعة الإسكندرية ومجموعة من جامعات الدلتا والقاهرة الكبرى، وفق جدول زمني محدد، واستهدفت المسابقة تنفيذ عدة انشطة رياضية تشمل تنفيذ ماراثون جري، وماراثون بالدراجات وايضا تنفيذ أنشطة توعوية حول التنمية المستدامة، وفرص العمل الخضراء، والتغيرات المناخية وتكنولوجيا المناخ، والبصمة الكربونية، والمحميات الطبيعية والاستثمار في الطبيعة.

البيئة وزارة البيئة مسابقة صحتنا من صحة كوكبنا الدراجات الوادي الجديد

مواد متعلقة

حالة الطقس اليوم الإثنين 23 ديسمبر 2024 وغدًا الثلاثاء 24 ديسمبر 2024

وزيرا البيئة والاسكان يبحثان التعاون في ملف المخلفات وعددا من الملفات المشتركة

عاجل:- ترامب يهدد باستعادة قناة بنما

حارس دورتموند يطالب زملاءه بمزيد من الذكاء بعد الفوز على فولفسبورج

تعليم أسيوط تنظم زيارات لمتحف العلوم ومعهد فؤاد الأول وهيئة تنشيط السياحة ضمن مبادرة اعرف بلدك

ارتفاع مفاجئ في سعر الدولار اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024

كيفية الاستعلام عن قيمة المعاش بالاسم عبر الإنترنت

غدا.. انطلاق فعاليات ملتقى التسويق الأول للخضر والفاكهة المجففة «ميركادو» بالأقصر

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

عاجل| البنوك ترفع أسعار بيع الدولار لـ 51.09 جنيها.. وخبراء: الجنيه سيوقف خسائره عند هذه المستويات

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

عاجل- «بعملية جريئة».. كتائب القسام تقضي على قوة إسرائيلية خاصة وتحرر محتجزين شمال غزة(التفاصيل)

موقف وسام أبوعلي.. ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا بعد فوز الأهلي على شباب بلوزداد

تعرف على تفاصيل حفل رامي صبري في رأس السنة 2025

شبانة: الأهلي ملك جماهيره.. ورسالة للاعبين

دفاعا عن والدته..استمرار حبس المتهم بقتل شقيقه الأكبر طعنا في إمبابة