عنصر إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة بمدينة نصر.. والأمن يلاحقه

حوادث
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متهم

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط عنصر إجرامي، تخصص في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة.
وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قد تمكنت من ضبط عاطل "له معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث؛ لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي، تخصص في ارتكاب وقائع السرقات المتنوعة.
وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها.. وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حياله، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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