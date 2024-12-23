أوقاف الفيوم تنظم لقاءات دعوية بالمدارس

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بوابة الفجر

نظمت مديرية أوقاف الفيوم، بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم، لقاءات دعوية مميزة اليوم الاثنين، تناولت قيم الرحمة في الإسلام، وخاصة "رحمة النبي بالحيوان".

جاءت هذه اللقاءات بتوجيهات من وزير الأوقاف، الدكتور أسامة السيد الأزهري، وبرعاية فضيلة الدكتور محمود الشيمي، وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، وبمشاركة نخبة من العلماء والأئمة المتميزين.

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ركز العلماء خلال اللقاءات على إبراز قيمة الرحمة باعتبارها خُلُقًا جليلًا يُميز دين الإسلام، وأوضحوا أنها من أبرز صفات الأنبياء والمرسلين، وأحد سمات عباد الله الصالحين. كما أكدوا أن الرحمة لا تقتصر على البشر فقط، بل تشمل جميع المخلوقات، استنادًا إلى قول الله تعالى: (الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ)، موضحين أن هذه الصفة الإلهية تعكس مكانة الرحمة في الدين الإسلامي.

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وأشار العلماء إلى أن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- جسَّد هذا الخُلُق العظيم في معاملاته اليومية، مؤكدين أن رحمته لم تكن محدودة بالإنسان، بل امتدت لتشمل الحيوان الأعجم، الدواب، الأنعام، الطيور، وحتى الحشرات.

تهدف هذه المبادرات الدعوية إلى غرس القيم الأخلاقية النبيلة في نفوس الطلاب، وتعزيز الوعي بأهمية الرحمة كعنصر أساسي لبناء مجتمع متماسك ومتسامح.

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