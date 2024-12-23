دفاعا عن والدته..استمرار حبس المتهم بقتل شقيقه الأكبر طعنا في إمبابة

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قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس المتهم بقتل شقيقه الأكبر دفاعا عن والدته في إمبابة.

أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، بحبس المتهم بقتل شقيقه الأكبر دفاعا عن والدته في إمبابة

تباشر النيابة العامة، بشمال الجيزة، التحقيق مع المتهم "يوسف" 25 عاما، بقتل شقيقه الأكبر "محمد' 30 عاما، إثر مشاجرة حدثت بينهما فطعنه طعنة نافذة في إمبابة

دفاعا عن والدته

وكشفت التحقيقات،  أنه حدثت مشاجرة بين المجني عليه ووالدته لرفضها إعطائه أموالًا وخلال ذلك تدخل شقيقه الأصغر "يوسف" 25 سنة، وتعدي علي شقيقه الأكبر بسلاح أبيض محدثًا إصابته التي اودت بحياته.

قتل شقيقه الأكبر

تلقي قسم شرطة إمبابة بمديرية أمن الجيزة، إشارة من المستشفي تفيد بإستقبال "محمد" 30 سنة، عاطل، به اثار طعنة نافذة ولقي مصرعه خلال محاولات إسعافه وادعاء تعدي اخر ومقيم بدائرة القسم.

وبالإنتقال والفحص تبين نشوب مشاجرة بين المجني عليه ووالدته لرفضها إعطائه أموالًا وخلال ذلك تدخل شقيقه الأصغر "يوسف" 25 سنة، وتعدي علي شقيقه الأكبر بسلاح أبيض محدثًا إصابته التي اودت بحياته، جري التحفظ علي الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

النيابة العامة بشمال الجيزة المتهم بقتل شقيقة تباشر النيابة العامة قسم شرطة إمبابة مديرية أمن الجيزة محكمة شمال الجيزة

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