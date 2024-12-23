الاستجابة لاستغاثة مواطن غير قادر على الحركة لنقله للمستشفى

حوادث
مديرية أمن القاهرة
مديرية أمن القاهرة

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لاستغاثة مواطن مريض غير قادر على الحركة، حيث تم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مواطن مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، يستغيث لنقله إلى المستشفى نظرًا لحالته الصحية التي تمنعه من الحركة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث قامت قوات الحماية المدنية بمساعدته وإنزاله من مسكنه، ثم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

من جانبه، أعرب المواطن عن شكره لأجهزة الأمن على سرعة استجابتهم وتقديمهم الدعم والمساعدة.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف، ضمن محاورها، إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للاستجابة الفورية للبلاغات والحالات الإنسانية والحوادث الطارئة.

حوادث الفجر الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة الأجهزة الأمنية استغاثة مواطن استراتيجية

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

عاجل- «ثوان تفصلك عن أموالك».. البنك المركزي المصري يطلق خدمة تحويل أموال لحظية من أي دولة (تفاصيل)

محمد رمضان.. كيف تحول "حصان طروادة" إلى "الفخ المنبوذ" في الأهلي؟!

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

رابطة الأندية المصرية تعلن عقوبات الجولة الخامسة من بطولة الدوري

سعر الدولار اليوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 مقابل الجنيه بالبنوك

حصاد 12 جولة.. مسار يغرد والأندية الشعبية تعانى !

سلة الزمالك تقترب من برونزية دوري المرتبط بفوزها على سبورتنج