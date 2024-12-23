الاستجابة لاستغاثة مواطن غير قادر على الحركة لنقله للمستشفى

استجابت الأجهزة الأمنية بالقاهرة لاستغاثة مواطن مريض غير قادر على الحركة، حيث تم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من مواطن مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، يستغيث لنقله إلى المستشفى نظرًا لحالته الصحية التي تمنعه من الحركة.

على الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع البلاغ، حيث قامت قوات الحماية المدنية بمساعدته وإنزاله من مسكنه، ثم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

من جانبه، أعرب المواطن عن شكره لأجهزة الأمن على سرعة استجابتهم وتقديمهم الدعم والمساعدة.

يأتي ذلك في إطار إستراتيجية وزارة الداخلية التي تهدف، ضمن محاورها، إلى تفعيل كافة التدابير اللازمة للاستجابة الفورية للبلاغات والحالات الإنسانية والحوادث الطارئة.