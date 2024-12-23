عاجل| البنوك ترفع أسعار بيع الدولار لـ 51.09 جنيها.. وخبراء: الجنيه سيوقف خسائره عند هذه المستويات

مع استمرار تطبيق سياسية سعر صرف مرن

رفعت البنوك المصرية أسعار بيع الدولار لمستويات تتجاوز الـ 51 جنيها لأول مرة في تاريخه، في وقت اعتبر خبراء مصرفيون أن تلك الارتفاعات متوقعة في ظل اتباع البنك المركزي مرونة سعر الصرف.

أسعار الدولار تتجاوز 51 جنيه مصري

وزاد سعر الدولار في بداية تعاملات اليوم بنسبة 0.2%، وسجل في البنك الاهلي المصري نحو 50.97 جنيه للشراء و51.07 جنيه للبيع، وارتفع سعر الدولار في بنك مصر إلى 50.96 جنيه للشراء و51.06 جنيه للبيع.

وبلغ سعر الدولار اقصي مستوياته السعرية 50.99 جنيه للشراء و51.09 جنيه للبيع في بنك البركة، وبنك فيصل الإسلامي، وقطر الوطني، وبنك الشركة المصرفية، وبنك اتش اس بي سي، وكريدي اجريكول وبنك نكست.

في حين سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في تعاملات اليوم في المصرف العربي، وبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة مستويات 80.98 جنيه للشراء و51.08 جنيه للبيع.

بعد ارتفاع الدولار لـ 51.. لا داعي للقلق:

وقال الخبير المصرفي وليد عادل، إن الارتفاعات سعر الدولار مقابل الجنيه وتجاوزه لمستويات سعرية امر طبيعي ولا داعي للقلق أو الذعر منه، خاصة في ظل التزام الحكومة لمصرية بتطبيق سياسية سعر صرف مرن.

وكان البنك المركزي اعلن في مارس الماضي تحرير أسعار صرف الدولار مقابل الجنيه، وتطبيق سياسية سعر صرف مرنة؛ لتحديد أسعار العملات الأجنبية وفقا لأليات العرض والطلب.

وأكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ملتزمة بتطبيق مرون سعر الصرف، على أن يتحرك سعر الدولار في نطاق هامش صعودا وهبوطا بنحو 5%، مشيرا إلى أنه كان من اخطأ الماضي تثبيت سعر الصرف ولن تكررها الحكومة.

الجنيه قد يصل لـ 52 جنيها:

وتابع “عادل” خلال تصريحات لـ" الفجر"، أن خروج الكثير من الأموال الساخنة مع نهاية العام واستحقاق أقساط فوائد ديون، رفع من حجم الطلب على العملة الصعبة بالأسواق، ما ادي إلى تجاوزها مستويات الـ 50 جنيها.

وأضاف عادل، أنه يتوقع علي المدي القصير ارتفاع الجنيه أمام الدولار إلى مستويات 52 جنيها، ولكن لن يتجاوز أكثر من ذلك، في ظل ترقب لعودة استثمارات الأجانب في أدوات الدين المحلية بعد انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية.