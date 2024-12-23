ضبط 27 ألف مخالفة متنوعة في حملات مرورية خلال 24 ساعة

حوادث
مخالفة مرورية
مخالفة مرورية

 

شن ضباط الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن، حملات موسعة؛ لتحقيق الانضباط المروري في الشارع المصري والحد من وقوع الحوادث على الطرق، ما أسفر عن ضبط 27 ألفا و925 مخالفة متنوعة.
وأسفرت جهود الحملات- التي شنت تنفيذ لتوجيهات وزير الداخلية اللواء محمود توفيق على مدى 24 ساعة- عن ضبط 16 ألفًا و851 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و499 مخالفة سير دون تراخيص، و12 مخالفة موقف عشوائي، و1002 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و6 مخالفات لشروط التراخيص، و14 مخالفة دراجة نارية.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية وتحقيق الانضباط المروري بالشارع المصري.

حوادث الفجر أجهزة وزارة الداخلية 27 ألف مخالفة الإدارة العامة للمرور
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