محافظ أسوان يتفقد المنطقة الحرفية بإدفو

قام اللواء الدكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، بتفقد مشروع المنطقة الحرفية بقرية الغنيمية بمركز إدفو، والتي ستقام على مساحة 750 ألف م² بمدينة حورس الجديدة. من المقرر أن تضم المنطقة 251 ورشة بمساحات مختلفة و3 مصانع صغيرة، وسيتم تنفيذ المشروع على 5 مراحل.

رافق المحافظ خلال جولته عدد من القيادات البرلمانية والتنفيذية، حيث شدد على ضرورة الانتهاء من تركيب المحول المغذي للمنطقة الحرفية بكافة مشتملاته خلال شهر. وتم تخصيص مبلغ 5.3 مليون جنيه لهذا المحول ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025. كما وجه بالإسراع في الانتهاء من أعمال البنية التحتية، بما في ذلك مياه الشرب والصرف الصحي، لتمكين استكمال تسكين الورش بالشكل المطلوب.

كلف المحافظ رئيس المدينة بإعداد حصر تفصيلي لقطع الأراضي التي تم تخصيصها والأراضي الفضاء لعرضها عليه، بهدف الاستثمار الأمثل لها. كما وجه بتقديم كافة التيسيرات والتسهيلات الممكنة لتشجيع إقامة مشروعات إنتاجية متنوعة، بما يساهم في توفير فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب في أسوان.