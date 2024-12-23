عاجل- كتائب القسام تنفذ عملية أمنية معقدة في بيت لاهيا.. قتل 3 جنود إسرائيليين وتحرير محتجزين من قبضة الاحتلال

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تنفيذ عملية أمنية معقدة في شمال قطاع غزة، حيث تمكنت من طعن وقتل 3 جنود إسرائيليين كانوا في مهمة لحماية مبنى تحصنت فيه قوة إسرائيلية في مشروع بيت لاهيا.

ووفقًا للبيان الصادر عن كتائب القسام، فإن مقاتليها اقتحموا المنزل بعد ذلك وأجهزوا على كل أفراد القوة الإسرائيلية من مسافة قريبة (صفر) واستولوا على أسلحتهم.

وأضافت الحركة أنها أخرجت عددًا من المواطنين الفلسطينيين الذين كان الاحتلال قد احتجزهم داخل المنزل المستهدف.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 3 جنود إسرائيليين لقوا مصرعهم في تفجير عبوة ناسفة في جباليا، شمالي قطاع غزة، في وقت لاحق من الليلة الماضية.

تتزامن هذه العمليات مع التوترات المستمرة في المنطقة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.