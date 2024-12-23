عاجل- كتائب القسام تنفذ عملية أمنية معقدة في بيت لاهيا.. قتل 3 جنود إسرائيليين وتحرير محتجزين من قبضة الاحتلال

العدو الصهيوني
القسام
القسام

أعلنت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، عن تنفيذ عملية أمنية معقدة في شمال قطاع غزة، حيث تمكنت من طعن وقتل 3 جنود إسرائيليين كانوا في مهمة لحماية مبنى تحصنت فيه قوة إسرائيلية في مشروع بيت لاهيا.

ووفقًا للبيان الصادر عن كتائب القسام، فإن مقاتليها اقتحموا المنزل بعد ذلك وأجهزوا على كل أفراد القوة الإسرائيلية من مسافة قريبة (صفر) واستولوا على أسلحتهم.

 وأضافت الحركة أنها أخرجت عددًا من المواطنين الفلسطينيين الذين كان الاحتلال قد احتجزهم داخل المنزل المستهدف.

من جهتها، ذكرت وسائل إعلام عبرية أن 3 جنود إسرائيليين لقوا مصرعهم في تفجير عبوة ناسفة في جباليا، شمالي قطاع غزة، في وقت لاحق من الليلة الماضية.

تتزامن هذه العمليات مع التوترات المستمرة في المنطقة بين القوات الإسرائيلية والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة.

عاجل كتائب القسام تنفذ عملية أمنية معقدة في بيت لاهيا قتل 3 جنود إسرائيليين وتحرير محتجزين من قبضة الاحتلال عملية أمنية قتل جنود إسرائيليين بيت لاهيا غزة تفجير عبوة ناسفة جباليا الاحتلال الاسرائيلي مقاتلي القسام استهداف قوة إسرائيلية الفصائل الفلسطينية

الأكثر قراءة

عاجل- سداسية حمراء.. الأهلي يذل شباب بلوزداد ويواصل صدارة دوري أبطال إفريقيا بثقة

عاجل| البنوك ترفع أسعار بيع الدولار لـ 51.09 جنيها.. وخبراء: الجنيه سيوقف خسائره عند هذه المستويات

ليفربول يسحق توتنهام بسداسية في ليلة تألق صلاح بالدوري الإنجليزي

عاجل- «بعملية جريئة».. كتائب القسام تقضي على قوة إسرائيلية خاصة وتحرر محتجزين شمال غزة(التفاصيل)

شبانة: الأهلي ملك جماهيره.. ورسالة للاعبين

دفاعا عن والدته..استمرار حبس المتهم بقتل شقيقه الأكبر طعنا في إمبابة

موقف وسام أبوعلي.. ترتيب هدافي دوري أبطال إفريقيا بعد فوز الأهلي على شباب بلوزداد

تعرف على تفاصيل حفل رامي صبري في رأس السنة 2025